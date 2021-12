Candidate des Républicains – Valérie Pécresse, la femme qui pourrait faire tomber Macron En désignant candidate une femme à la fois de poigne et politiquement modérée, Les Républicains se relancent dans la campagne et inquiètent l’Élysée. Alain Rebetez Paris

Valérie Pécresse entourée du président du parti et de ses anciens concurrents à l’investiture: (de gauche à droite) Philippe Juvin, Éric Ciotti, Christian Jacob et Michel Barnier. AFP

L’image était frappante. Valérie Pécresse vient d’être désignée candidate officielle des Républicains, elle a tout juste achevé son discours et les dirigeants du parti la rejoignent: un mur impressionnant de costumes foncés se forme, des hommes, rien que des hommes, et au milieu, levant les bras au ciel, éclatante dans sa veste rouge, une seule femme, Valérie Pécresse. Pour la première fois de son histoire, l’ancien parti du général de Gaulle, celui des Pompidou, Giscard, Chirac et Sarkozy, présente une candidate à la présidentielle. «Je pense à toutes les femmes de France aujourd’hui et je dis merci aux adhérents, merci d’avoir eu cette audace», souligne-t-elle.