Grand entretien – Valérie Lemercier: «Tous les acteurs rêvent de chanter» Dans la peau de Céline Dion, elle reste la Valérie Lemercier qu’on aime, celle qui prend tous les risques, assume le ridicule et a l’air de regarder le monde avec une certaine distance. Pascal Gavillet

Valérie Lemercier: «J’ai écrit une lettre à Céline Dion mais je ne pense pas qu’on la lui ait donnée.» AFP

La première fois qu’elle nous avait parlé de ce film, c’était il y a très longtemps. Pour la promo de «Forte» de Katia Lewkowic, comédie dans laquelle Valérie Lemercier tenait un petit rôle et qui était sortie juste avant que le Covid ne provoque un premier confinement généralisé. Très sérieusement, la comédienne réalisatrice avait évoqué un biopic sur Céline Dion qui s’appellerait «Aline». Non sans préciser qu’elle l’avait déjà tourné et presque déjà monté.Nous étions au début de l’année 2020. Quelques mois plus tard, à l’automne, la sortie se précisait. Il y eut des séances de presse, des avant-premières en présence de l’actrice. Puis plus rien. Juste le silence.