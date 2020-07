Série d’été (1/6) Cours insolites – Valérie Lebon pratique la communication animale Une technique «à la portée de tout le monde», qu’elle enseigne désormais lors d’ateliers réguliers à Genève et à Lausanne. Andrea Machalova

«Je ne suis pas une comportementaliste. Je travaille généralement à partir de photos, au moyen desquelles je me connecte aux animaux», précise Valérie Lebon. Andrea Machalova

Vous vous êtes toujours demandé ce que fait votre chien lorsque vous quittez la maison? Si votre hamster est heureux dans sa cage ou comment votre chat a vécu le confinement? Grâce à Valérie Lebon, il est désormais possible d’obtenir des éléments de réponse. Il y a quelques années, cette ancienne assistante médicale s’est reconvertie à la communication animale, qu’elle enseigne désormais une fois par mois à Lausanne, et régulièrement à Genève. «Je ne suis pas une comportementaliste, précise-t-elle. Je travaille généralement à partir de photos, au moyen desquelles je me connecte aux animaux.»