La Rencontre – Valeria Golino s’oppose au «fascisme du bien» L’actrice et réalisatrice, bientôt dans la 3e saison de «The Morning show», croit aux bienfaits de la contradiction dans l’art et pour évoluer. Stéphanie Arboit

L’actrice et réalisatrice italienne Valeria Golino est l’unique femme à avoir reçu, seule, deux fois le Prix d’interprétation à La Mostra de Venise. Elle était de passage à Lausanne en mars dans le cadre des Rencontres 7e Art. Marie-Lou Dumauthioz

Lors d’une master class donnée pour les Rencontres 7e Art Lausanne en mars, Valeria Golino avait dit qu’elle était très proche de Valeria Bruni-Tedeschi. Deux jours plus tard, elle joignait la parole aux actes en se glissant dans le public, incognito derrière ses lunettes noires, pour regarder un documentaire dessinant le portrait de son amie, et terminait debout à la fin de la projection pour applaudir à tout rompre. Telle est la belle polyglotte, dont les yeux bleus ont soutenu le regard des plus grands acteurs, de Dustin Hofmann à Gary Oldman, de Tom Cruise à Nicolas Cage, sans oublier, plus près de chez nous, Jean-Pierre Bacri ou Nanni Moretti.