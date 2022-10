Théâtre de Carouge – Valère Novarina et Jean Bellorini sur les talons d’Orphée L’écrivain né à Genève et le directeur du Théâtre national populaire de Villeurbanne convoquent les muses de la poésie et de la musique pour rapatrier l’amour des enfers. Katia Berger

À Carouge, le royaume des ombres est pavé de pianos démantibulés et peuplé de quinze acteurs, musiciens et chanteurs inextricables. C. RAYNAUD DE LAGE

Ça paraît logique: Orphée ayant pour père Apollon, dieu de la musique, et pour mère Calliope, muse de l’éloquence, ce «Jeu des ombres» qui lui serait consacré célébrerait naturellement les épousailles de la gamme et du verbe. D’autant plus logique que le metteur en scène à l’initiative du projet, Jean Bellorini, capitaine du TNP Villeurbanne depuis deux ans, n’a jamais cessé de louvoyer entre théâtre (Tchekhov, Brecht, Horváth…) et opéra (Offenbach, Rossini, Haendel). Et que le dramaturge à qui il a passé commande du livret, Valère Novarina («L’atelier volant», «L’opérette imaginaire», «Le vivier des noms»…), a quant à lui toujours prêté l’oreille à la musicalité de la langue qu’il pétrit.

L’histoire, on se la remémore notamment grâce aux «Métamorphoses» d’Ovide ou à l’«Orfeo» de Monteverdi, copieusement cités l’un et l’autre dans cette relecture créée en plein Covid: une morsure de serpent envoie Eurydice ad patres le jour même de ses noces avec l’homme à la lyre, lequel décide d’enjamber le Styx pour la rejoindre. Parvenu auprès des maîtres de céans, le couple Perséphone-Hadès, il obtient le droit de ramener sa bien-aimée à la vie, à condition qu’il ne se retourne pas sur elle en chemin. En proie au doute, l’amoureux jette un coup d’œil derrière lui au moment d’atteindre la lumière, et perd à jamais sa chérie.

Mathieu Delmonté et Jacques Hadjaje piquent de bouffonneries verbales la descente aux enfers d’Orphée (François Deblock). C. RAYNAUD DE LAGE

Sous l’éclairage tamisé de la grande scène carougeoise, au pied d’une immense toile délavée rouge sang, neuf acteurs, sept musiciens et deux chanteurs lyriques se répartissent solennellement les voix du mythe. Si le texte de Novarina, charnel, reptilien, cérémoniel comme il se doit, ne néglige aucune anfractuosité de l’allégorie – de la plus profonde à la plus espiègle –, d’aucuns regarderont peut-être ses détours poétiques comme des freins à la narration.

Cernée de loupiotes, Eurydice (Karyll Elgrichi) subit sa deuxième mort, irréversible celle-là. C. RAYNAUD DE LAGE

La mise en scène par Bellorini, elle, enchaîne en une succession linéaire de tableaux ce qui ressemble à un medley dramatico-lyrique. Le baroque naissant (et son ambassadeur le violoncelle) y cède sans transition le pas à la pop mielleuse (emmenée par les percussions), avant qu’ici ou là (grâce au swing de l’euphonium) celle-ci ne verse dans un jazz digeste. Même largesse avec les époques auxquelles se réfèrent les costumes, ou les idéologies auxquelles viennent se réfracter les tirades, écologisme en tête. Quoique somptueux, le spectacle s’égare parmi les méandres souterrains à force de chercher le regard du public, et ne refait pas surface.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

