Valentino Rossi restera à un sacre du record de huit titres dans la catégorie reine de son compatriote Giacomo Agostini, mais l'Italien peut se prévaloir d'autres statistiques uniques:

- Avec 423 départs toutes catégories confondues depuis 1996 et 10 d'ici à sa retraite selon le calendrier prévu, le «Docteur» est le pilote ayant eu la plus grande longévité en Grands Prix motos (26 saisons).

- 20 ans et 311 jours séparent sa première victoire en 125 cm3 en République tchèque en 1996 de sa dernière en MotoGP aux Pays-Bas en 2017. Un record!

- 16 ans et 351 jours séparent son premier succès dans la catégorie reine (Grande-Bretagne 2000) du dernier (Pays-Bas 2017), un record là aussi.

- Rossi a décroché 89 victoires en 500 cm3 et MotoGP, bien plus qu'Agostini (68) et que l'Espagnol Marc Marquez (57).

- Il détient également un confortable record de 199 podiums dans la catégorie reine, contre 114 et 112 aux Espagnols Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa.

- L'Italien, âgé de 42 ans, a enfin signé 76 meilleurs tours en course parmi l'élite, contre 69 à Agostini et 57 à Marquez.

- En tout, le nonuple champion du monde toutes catégories confondues (il a également été titré en 250 et 125 cm3) peut se prévaloir de 235 podiums en GP, dont 115 victoires, 67 deuxièmes places et 53 troisièmes places, 65 poles positions et 96 meilleurs tours en course.