Naissance – Valentin, premier bébé de l’année aux HUG Le garçon est né ce vendredi matin 1er janvier à 3 h 51 à la maternité de l’hôpital. La mère et l’enfant se portent bien. Marianne Grosjean

Céline et son bébé Valentin, premier bébé à naître aux HUG en 2021, le 1er janvier à 3h51. DR/HUG

Valentin Dujardin est le premier bébé né aux HUG en cette année 2021. C’est à 3 h 51 que ce grand bébé de 4,170 kg pour 54 cm a pointé le bout de son nez. À l’heure actuelle, on ne sait pas encore à coup sûr si c’est aussi le premier bébé à naître à Genève toutes structures confondues: les cliniques des Grangettes, Générale-Beaulieu, l’hôpital La Tour, la maison de naissance de la Roseraie et l’arcade sages-femmes doivent encore nous répondre sur le sujet.

Quoi qu’il en soit, la maman de Valentin, Céline, nous raconte par téléphone un accouchement qui s’est «très bien passé», malgré le fait qu’il ait été provoqué en raison d’un dépassement du terme. «À 11 h du matin le 31 décembre, on m’a rompu la poche des eaux, et j’ai dû prendre un médicament pour déclencher les contractions dans l’après-midi», raconte Céline, qui a accouché par voie basse. Quant à l’analgésie péridurale, «elle a été faite par le chef anesthésiste et a parfaitement fonctionné. Je vais très bien, j’ai pu remarcher très rapidement après» apprécie l’accouchée.

«Je me sens très bien et je connais déjà ce qu’il faut faire avec un nouveau-né.» Céline, maman du petit Valentin

C’est que sa première grossesse, qui a vu naître un petit Vic il y a cinq ans, a été plus laborieuse: «C’était en Belgique, on m’avait fait une brèche lors de la péridurale (ndlr: quand l’aiguille est insérée trop profondément et perfore la membrane située juste après l’espace péridural), j’étais alitée pendant dix jours…»

Mesures Covid obligent, le papa ne peut venir rendre visite en post-partum que pendant une heure par jour. «Il est parti à 7 h ce matin, là il est allé dormir, et reviendra cet après-midi», se réjouit Céline, qui espère pouvoir rentrer demain à la maison. «Je me sens très bien et je connais déjà ce qu’il faut faire avec un nouveau-né. Selon mon état de santé, ce sera sûrement possible.»

La veille, c’est également un garçon, Issa qui a refermé l’album des naissances 2020 portant à 4 019 le nombre de naissances aux HUG, communiquent ces derniers. En 2019, 4 227 bébés y sont nés.