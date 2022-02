Départ – Valentin Emery quitte Léman Bleu pour Berne L’un des présentateurs phares de la chaîne télévisée genevoise part à la RTS radio au Palais fédéral. Marianne Grosjean

Valentin Emery va présenter son dernier journal télévisé sur Léman Bleu le 23 février. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

L’iconique duo de Léman Bleu formé par le brun Valentin Emery et le blond Jérémy Seydoux, c’est fini. En effet, Valentin Emery quittera en mars la chaîne télévisée genevoise et présentera son dernier journal télévisé le 23 février. Il rejoint ainsi l’équipe des correspondants radio de la RTS au Palais fédéral de Berne. «Je n’aurais pas quitté la famille Léman Bleu si le poste n’était pas en lien avec la politique, qui a toujours été une passion pour moi», témoigne le journaliste, qui a étudié les sciences politiques à l’Université de Genève.

Son nouveau rôle sera de tendre le micro aux parlementaires lors des sessions, réaliser des reportages radio, livrer des analyses politiques. A-t-il hâte de s’essayer à un nouveau média? «Oui, même si de nos jours, les caméras ne sont jamais très loin: les plateaux de radio sont filmés et des capsules vidéo à destination des réseaux sociaux font aussi partie du travail des journalistes radio.»

Va-t-il déménager à Berne? «Non. Je me suis installé il y a quelques mois dans le canton de Vaud, en bordure de Genève, pour être plus proche de ma compagne travaillant à Sainte-Croix.»

«D’une façon ou d’une autre, Jérémy Seydoux et moi, on se retrouvera un jour.» Valentin Emery

Valentin Emery a débarqué en 2013 à Léman Bleu pour effectuer le classique stage de trois mois. Il y est resté neuf ans, grimpant peu à peu les échelons. Il est vite devenu présentateur, notamment pour le journal télévisé et pour l’émission du terroir «Objectif Terre», puis pour les événements genevois, politiques comme les élections ou événementiels comme le cortège de l’Escalade ou la Laver Cup, avec Roger Federer, à Palexpo.

Il a rejoint en 2016 la rédaction en chef en tant qu’adjoint et mené des interviews de personnalités, accompagné de Jérémy Seydoux. Ce dernier évoque un duo de rêve avec Valentin: «C’était un plaisir de travailler avec lui, on était vraiment sur la même longueur d’onde, ça roulait tout seul.» Valentin Emery estime de son côté que «l’un élève l’autre» dans leur collaboration et fait un pari: «D’une façon ou d’une autre, on se retrouvera un jour, j’en suis convaincu.»



Marianne Grosjean est journaliste à la rubrique Genève spécialisée dans les enjeux de société. Auparavant, elle s’est occupée pendant 4 ans de la critique littéraire. Elle a reçu une distinction au Swiss Press awards 2019 catégorie online, pour le longform itinérant “Compostelle prend deux ailes”. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.