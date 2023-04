Tennis – Vainqueur à Miami, Daniil Medvedev entretient sa forme olympique Le Russe a remporté le Masters 1000 floridien en écartant un Jannik Sinner diminué en finale (7-5, 6-3). Son quatrième sacre sur les cinq derniers tournois.

Daniil Medvedev a remporté pour la première fois le Masters 1000 de Miami. Getty

Daniil Medvedev (5e joueur mondial) a remporté pour la première fois le Masters 1000 de Miami, son quatrième titre de l’année en cinq finales consécutives, en battant 7-5, 6-3 Jannik Sinner (11e), dimanche. Le Russe de 27 ans, qui s’est également imposé à Rotterdam, Doha et Dubaï en février, succède au palmarès à Carlos Alcaraz, qui lui a infligé deux semaines plus tôt à Indian Wells sa seule défaite en 25 matches. L’Espagnol, qui n’a pas réussi le Sunshine Double, éliminé en demi-finale par l’Italien, perdra sa place de No 1 mondial lundi au profit de Novak Djokovic, absent en Floride comme en Californie car non vacciné contre le Covid.

Medvedev décroche à Miami son cinquième Masters 1000 en huit finales disputées, son 19e trophée au total. Face à l’Italien, il avait un avantage psychologique, fort de cinq victoires en autant de confrontations. Mais c’est plus sur le plan physique que la sixième s’est jouée. Car Sinner n’a pas paru dans son assiette, sous une forte chaleur humide, caractéristique des conditions floridiennes, 36 heures après ses gros efforts fournis, pour faire plier Alcaraz. «J’imagine que ça n’a pas dû être facile de récupérer après ce match», a reconnu Medvedev en s’adressant à lui sur le court après coup. «Je n’étais pas dans ma meilleure forme aujourd’hui (ndlr: dimanche) en me levant, je me sentais un peu malade», a pour sa part complété l’Italien.

Au changement de service à 4-3, il a dû faire appel au médecin; il lui a donné des cachets qui lui ont permis de continuer à se battre, mais pas en recouvrant la pleine possession de ses moyens.

Répit de courte durée

Il avait pourtant breaké le premier pour mener 3-2, sur sa cinquième occasion, profitant de trois doubles fautes de Medvedev, pourtant solide au service jusque-là. Mais ce dernier lui a rendu la pareille immédiatement, avec sa défense à faire déjouer n’importe quel adversaire, ce qui s’est produit quand Sinner a fauté le premier sur un long échange. Et le Russe a été réaliste au douzième jeu, pour empocher la première manche, quand son rival a connu un nouveau passage à vide au plus mauvais moment.

Il a pris encore un peu plus l’ascendant au second set même si, au courage, Sinner est parvenu à débreaker à 2-0. Un répit de courte durée, car Medvedev lui a aussitôt remis un coup de pression pour se détacher à nouveau (3-1). Il n’a ensuite pas fléchi pour conserver cet avantage jusqu’au bout, s’imposant en 1 h 34.

Sa joie a été contenue, ne manquant pas d’adresser quelques mots manifestement pleins d’empathie pour son jeune adversaire, masquant sa frustration de n’avoir pu lutter à armes égales et qui échoue sur la dernière marche pour la deuxième fois. En 2021, il avait cédé contre le Polonais Hubert Hurkacz. Il devra patienter avant d’enfin prendre le meilleur sur Medvedev, qui l’a aussi privé du titre à Rotterdam deux mois plus tôt.

Le Russe, pour sa part, maintient une forme éblouissante, qui rappelle celle entrevue lors de son triomphe à l'US Open en 2021.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.