Enfants malades – Vague d’angines à streptocoque à Genève Les infections sévères restent rares mais leur nombre augmente. Pédiatres et parents sont appelés à faire preuve de vigilance. Aurélie Toninato

«Le phénomène n’est pas aussi marqué que dans d’autres pays européens mais il y a indéniablement une augmentation des cas d’infections sévères aux streptocoques», indique Arnaud L’Huillier, responsable de l’unité d’infectiologie pédiatrique aux HUG. LUCIEN FORTUNATI

Après plus de deux ans et demi de SARS-CoV-2, on en avait presque oublié l’existence des autres agents pathogènes. Ceux-ci font un retour fracassant: après la bronchiolite – qui a entraîné un record absolu d’hospitalisations d’enfants infectés – et la grippe, place aux infections au streptocoque A, qui touchent surtout les enfants.