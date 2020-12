Coronavirus – Vaccins: Swissmedic veut plus d’infos avant une validation Selon Swissmedic, il manque encore des données sur les vaccins contre le Covid-19, notamment concernant les jeunes ou les personnes à risques.

Claus Bolte travaille auprès de Swissmedic. Keystone

Claus Bolte, chef du secteur mise sur le marché à Swissmedic, a encore besoin de précisions avant qu’un vaccin contre le coronavirus puisse être autorisé en Suisse, explique-t-il dans une interview avec le «SonntagsBlick». Les entreprises Pfizer/Biontech, Moderna et Janssen sont dans une course au coude à coude.

«Sur certains points, des clarifications sont nécessaires concernant l’efficacité, la qualité et la sécurité», a-t-il souligné. De telles données font particulièrement défaut pour les groupes d’âge des 65 ans et plus et des 12 à 18 ans. «Et nous n’en savons pas encore assez sur la façon dont les personnes souffrant de maladies préexistantes et les patients à risque réagissent aux vaccins», précise Claus Bolte. Il attend la semaine prochaine un ensemble de données qui permettront de faire la lumière sur d’éventuels effets secondaires.

«Si nous ne pouvons pas énoncer clairement les risques pour les personnes qui souffrent de pathologies préexistantes ou les personnes âgées, nous devrons nous abstenir d’approuver le vaccin pour ces groupes pour le moment», indique-t-il. Mais cela rendrait caduc le plan de vaccination suisse, qui place la vaccination des personnes particulièrement exposées au premier plan.

