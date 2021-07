Lettre du jour – Vaccins et Big-Pharma Opinion Courrier des lecteurs

Versoix, 16 juillet

À l’étape actuelle du combat contre la pandémie, les gouvernements misent tout sur le vaccin. Problème, depuis peu, un plafond de verre semble freiner l’essor de la vaccination. Et cela se comprend, car ils sont nombreux, ni antivax ni complotistes, à être circonspects et à refuser de se plier à l’alternative des sérums à ARNm, Pfizer ou Moderna. Et cela ne constitue pas le rejet passéiste d’une formidable et innovante technologie biomédicale.

En cas de cancer, je serais le premier consentant si on me proposait un traitement issu de cette technologie (ARNm). Ici, il ne s’agit pas de cela, mais d’une campagne vaccinale de masse, qui plus est largement expérimentale, menée contre un virus émergent et mal connu.

En cela, les doutes qui portent sur les technologies vaccinales à ARNm (Pfizer et Moderna) et sur celles à adénovirus (AstraZeneca et Spoutnik V) doivent être entendus. Ces doutes s’observent dans toutes les nations occidentales et motivent largement le refus de près de 40% des populations. Car d’autres choix existent.

Des millions de personnes dans le monde se sont fait vacciner avec le sérum à virus inactivé du chinois Sinovac, une technologie plus ancienne, bien connue, avec des effets secondaires plus prévisibles et dont, n’était-ce les campagnes de dénigrement, l’efficacité n’a rien à envier aux produits phares de la «Big Pharma» occidentale. Des études conduites au Chili sur 17 millions de vaccinés contre 5 millions de non-vaccinés en attestent. Et puis, il y a Cuba, nation de médecins s’il en est, et ses vaccins Soberana 2 et Abdala, tous deux à virus inactivés.

Enfin, il y a les vaccins à protéine recombinante qui, comme celui de l’américain Novavax et celui en phase d’étude par Sanofi et l’Institut Pasteur en France, s’appuient sur une technologie éprouvée, notamment contre la grippe saisonnière (et qui ne fait pas produire la protéine «spike» à vos propres cellules).

Pourquoi l’OFSP et le Conseil fédéral n’autorisent-ils pas ces autres vaccins? Seraient-ils liés par des accords d’exclusivité avec la «Big Pharma»? Est-ce une histoire de gros sous ou de propagande?

Qu’ils autorisent et importent les vaccins chinois, cubains ou états-uniens Novavax, qui, tout comme Pfizer et Moderna, diminuent les effets de l’infection sans pour autant, tout comme Pfizer et Moderna, en empêcher la propagation. Qu’ils fassent cela plutôt que de discriminer et tenter de contraindre. Qu’ils le fassent, et ils verront qu’ils seront nombreux à accepter de se faire vacciner!

Michel Zimmermann

