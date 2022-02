Risques de la fin des mesures – Vaccinés, «boostés»… et malgré tout atteints du Covid-19

De nombreuses personnes contracteront encore le coronavirus dans les semaines à venir. Le nouveau variant BA.2 sème l’incertitude. Quels risques pour les personnes vaccinées, «boostées» et non vaccinées?

Il s’est avéré, au cours des dernières semaines, que le mot «doux» pouvait signifier beaucoup de choses en matière d’infections au coronavirus. Beaucoup pensaient ainsi que l’évolution de la maladie était bénigne lorsqu’elle ressemblait à un rhume.

Malgré la levée de la quasi-totalité des mesures, de nombreuses personnes en Suisse contracteront encore Omicron dans les semaines à venir. Mais pourquoi les personnes «boostées» et vaccinées sont-elles également touchées? Qui est le plus susceptible d’être infecté? Et qu’en est-il des personnes non vaccinées?