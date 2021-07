Lutte contre le Covid – Vacciné ou pas? Une guerre des privilèges menace la Suisse Des appels sont lancés pour serrer la vis à ceux qui refusent la piqûre. L’idée suscite la controverse. Deux élus fédéraux s’expriment. Caroline Zuercher

Et si seules les personnes vaccinées avaient accès aux restaurants? En Suisse, on préfère l’éviter pour l’instant. Mais la menace existe. KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

Comment convaincre les Suisses de se faire vacciner contre le Covid? Le variant Delta poursuit son expansion alors que le rythme des piqûres ralentit, et cette question devient de plus en plus importante.

Selon l’économiste comportemental Gerhard Fehr, les prévisions suggèrent qu’on ne pourra pas dépasser un taux de vaccination de 60% avec les moyens actuels – ce qui ne permettra pas d’atteindre la couverture jugée nécessaire. Si les uns prônent la persuasion, les appels à utiliser la méthode forte se multiplient. Gerhard Fehr avance ainsi une possibilité dans «Blick»: la discrimination systématique. «Cela signifie que seules les personnes ayant été vaccinées devront être autorisées à aller au restaurant ou au concert», résume ce spécialiste autrichien.