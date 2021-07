Pharmacie du centre commercial La Praille – Vaccination sans rendez-vous désormais possible les mercredis et samedis Le Département de la santé réoriente sa stratégie vaccinale et veut dialoguer avec les vaccino-sceptiques. Lorraine Fasler

La vaccination sans rendez-vous est proposée les mercredis de 14 h à 18 h et les samedis de 9 h à 18 h à la Pharmacie principale du centre commercial La Praille . AFP

Genève est parvenu à fournir plus de 500’000 doses à sa population. Un peu plus de la moitié de ses habitants a reçu au moins une dose. Mais désormais, la vaccination est en baisse à Genève et six centres au total auront fermé leurs portes d’ici à la fin du mois de juillet.

Pour recevoir la première et la seconde dose, il reste actuellement les centres des Grangettes, de la Clinique et permanence d’Onex, des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) au Centre médical universitaire (CMU) et de m3 à la route de Chêne. Les rendez-vous sont actuellement distribués très rapidement, mais on ne se bouscule plus au portillon.

Le Canton se dit «préoccupé» par la baisse des rendez-vous et réoriente sa stratégie, en proposant notamment de se faire vacciner sans rendez-vous.

Centre commercial La Praille

«Désormais, toute personne qui souhaite se faire vacciner pourra se présenter sans rendez-vous les mercredis de 14 h à 18 h et les samedis de 9 h à 18 h à la Pharmacie principale du centre commercial La Praille. L’inscription se fera sur place.

Il faudra venir avec les documents nécessaires:

Une carte d’identité ou, cas échéant, un permis de résidence ou encore une preuve d’emploi dans le canton de Genève

Une carte d’assurance LAMal ou, cas échéant, une carte de légitimation pour les personnes ayant un statut d’expatrié

Un dispositif similaire devrait être prochainement organisé dans un autre centre commercial sur la Rive droite.

Espaces de dialogue

Autre cheval de bataille des autorités sanitaires: ouvrir le dialogue entre des «vaccino-hésitants» ou des «vaccino-indifférents» et des professionnels de la santé.

Pour ce faire, le Canton propose, en marge de la vaccination sans rendez-vous, un espace de dialogue entre la population et des experts, où des professionnels de la santé se tiennent à disposition pour informer et répondre à toutes les questions de la population. Cette lourde tâche reviendra notamment à des étudiants du secteur santé-social à Genève, formés par le Service du médecin cantonal.

«Des tandems seront présents en fin de journée au centre de test de m3 Sanitrade, lequel est ouvert plus tard les jeudis, vendredis et samedis afin de faciliter le testing et l’accès aux certificats Covid de celles et ceux qui sortent le soir ou vont en boîte de nuit. Il s’agit de pouvoir répondre à toutes les questions concernant la vaccination, notamment parmi les plus jeunes – voire de proposer une prise de rendez-vous immédiate pour celles et ceux qui souhaitent faire le pas et s’inscrire», poursuit le communiqué.

