Genève, 25 février

L’arrivée des premiers vaccins contre la Covid pendant les derniers jours de décembre a été accompagnée d’un planning prévisionnel de vaccination avec une priorisation annoncée aux habitants âgés de plus de 75 ans, vivant ou non en EMS. Deux mois plus tard, les 65-75 ans s’attendaient à voir leur tour arriver, les risques encourus restant clairement supérieurs au reste de la population.

Faux espoir, la priorité a désormais été donnée aux soignants et aux citoyens âgés de 50 à 65 ans présentant des comorbidités. Loin de moi l’idée de critiquer ce changement d’objectif. J’ai la chance de ne pas présenter cette comorbidité problématique qui justifierait une priorité.

Par contre je déplore vivement ce silence de nos autorités en charge de la gestion de la campagne de vaccination (département de la santé publique, médecin et pharmacien cantonal, etc.) qui ont été incapables de présenter clairement un nouveau plan de vaccination, à plus forte raison après avoir modifié le précédent en catimini.

Sagement inscrits dans la liste des candidats à cette vaccination, nous avons simplement perdu notre tour sans la moindre explication et sans la moindre information sur la nouvelle planification envisagée, si tant est que nos chères autorités aient été capables d’en envisager une.

Dr Gildas Touzeau