Russie – Vaccination massive: «Ce vaccin est le meilleur du monde» Pour lutter contre le coronavirus, le président russe a annoncé mercredi qu’une vaccination de masse débuterait dès la semaine suivante.

La Russie a débuté sa campagne de vaccination en décembre de l’année passée. AFP

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné mercredi d’entamer dès la semaine prochaine la vaccination contre le coronavirus de toutes les catégories de population, affirmant que le vaccin conçu par son pays est le «meilleur».

«Je demande de lancer une vaccination de masse de toute la population à partir de la semaine prochaine», a-t-il déclaré au cours d’une réunion du gouvernement russe par visioconférence.

Premier au monde

En décembre, la Russie avait déjà commencé sa campagne de vaccination à destination des populations jugées prioritaires, notamment le personnel médical et scolaire. Les catégories autorisées à recevoir le vaccin russe Spoutnik V ont ensuite été progressivement élargies.

Après avoir été la première dans le monde à enregistrer en août un vaccin contre le coronavirus, malgré des critiques internationales face à une annonce jugée prématurée, la Russie cherche désormais à devancer les autres pays par la cadence de ses vaccinations pour immuniser ses 146 millions d’habitants.

Selon le Fonds souverain russe (RDIF), qui a financé la mise au point de ce produit, plus d’un million de personnes en Russie se sont fait vacciner à ce jour.

Efficace à plus de 90%

Baptisé «Spoutnik V» en hommage au premier satellite envoyé dans l’espace par l’URSS en 1957, le vaccin est efficace à plus de 90%, selon ses concepteurs.

«Le vaccin russe – c’est tout à fait évident et la pratique le confirme -, je pense que c’est le meilleur du monde», a lâché mercredi Vladimir Poutine, saluant notamment ses conditions de stockage et de transport qui «ne requièrent pas des conditions extrêmes». «C’est beaucoup plus simple et plus efficace», a-t-il ajouté, en comparaison avec ses équivalents occidentaux.

Spoutnik V, que la Russie envisage de largement exporter, peut être conservé à des températures variant entre +2 et +8°C, alors que plusieurs autres vaccins exigent une conservation à des températures extrêmement basses.

En deux injections

C’est un vaccin en deux injections à «vecteur viral» utilisant deux adénovirus (virus très courants, responsables en particulier de rhumes), transformés pour y ajouter une partie de celui qui est responsable du Covid-19. Vladimir Poutine a demandé mercredi que les «infrastructures appropriées soient prêtes» pour augmenter la production du vaccin.

Pour sa part, la vice-Première ministre russe, Tatiana Golikova, chargée de la santé, a affirmé que tout était «prêt» pour se lancer dans une vaccination massive à partir de lundi, assurant que plus de deux millions de doses devaient être disponibles d’ici à fin janvier.

Scepticisme des experts

Certains experts restent cependant sceptiques, considérant que la Russie n’a pas pour l’heure la capacité de produire massivement le vaccin contre le coronavirus.

La Russie, qui a officiellement enregistré à ce jour plus de 3,47 millions de cas de coronavirus, est confrontée à une deuxième vague, très meurtrière, de Covid-19, mais les autorités refusent pour l’instant tout nouveau confinement d’ampleur nationale.

AFP