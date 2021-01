Coronavirus – Vaccination: les pharmacies suisses prêtes s’engager PharmaSuisse attend le feu vert des autorités cantonales pour proposer la vaccination contre le coronavirus dans les officines du pays. Comm / elf.

Les 2500 pharmaciens et pharmaciennes du pays attendent le feu vert pour vacciner la population contre le coronavirus, indique ce jeudi PharmaSuisse. AFP

La Société Suisse des Pharmaciens a déclaré ce jeudi que les pharmacies du pays sont prêtes à participer à la campagne de vaccination contre la Covid-19. Déjà habitués à vacciner contre la grippe et déjà engagés dans la lutte contre la propagation du coronavirus, les pharmaciens attendent le feu vert des autorités cantonales.

Pour PharmaSuisse, le type de vaccins et bientôt le nombre de doses permettent de diversifier les lieux de vaccination. Proposer la vaccination dans les pharmacies permettrait de désengorger les centres de vaccination et de soulager les services de santé et les soignants. «Il est donc essentiel que ces professionnels de santé de proximité puissent vacciner au plus près de la population», indique ce jeudi PharmaSuisse dans un communiqué.

La Société Suisse des Pharmaciens précise que contrairement aux autres vaccinations proposées dans les officines, le coût de la vaccination contre le Covid-19 sera pris en charge par la Confédération. PharmaSuisse rappelle également que les pharmaciens sont déjà largement engagés dans le déploiement des tests antigéniques rapides.