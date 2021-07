Pandémie de coronavirus - Vaccination: face aux doutes, les réponses des scientifiques

Alors que le variant Delta est à l’origine de la quasi-totalité des nouvelles infections en Suisse, que les cas repartent à la hausse – plus de 600 nouveaux cas en moyenne par jour –, le rythme de la vaccination, lui, peine à accélérer pour freiner la propagation du virus.

Si près de 50% de la population est vaccinée, une autre part hésite, en se posant des questions légitimes. Risque d’infertilité ou de choc allergique, inefficacité et inutilité du sérum: des experts répondent aux craintes et croyances les plus répandues.

1. «Développer un vaccin dans un laps de temps si court: les tests ont forcément été bâclés.»

Alix Miauton, cheffe de clinique en médecine tropicale, voyages et vaccinations à Unisanté (le Centre universitaire de médecine générale et santé publique à Lausanne), explique que le processus de développement d’un vaccin est «extrêmement bien défini et réglementé. Il est vrai que le développement d’un vaccin prend habituellement plus de temps mais les ressources financières et humaines allouées ont été énormes et inédites.» A ce processus scientifique s’ajoute le contrôle indépendant de chaque pays: en Suisse c’est Swissmedic qui décide ou non d’autoriser in fine un vaccin. L’organe a notamment refusé, pour l’instant, de valider le sérum d’Astra Zeneca, par principe de précaution.