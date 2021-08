L’éditorial - Vaccination: et si on revoyait le casting?

La rentrée approche et avec elle, le spectre de la 4e vague. Rien de réjouissant, surtout que 150’000 à 200’000 Genevois boudent encore et toujours l’aiguille. Le scénario s’annonce bien mauvais.

Pour augmenter leur couverture vaccinale, nos voisins vaudois ont opté, dès le mois d’avril, pour un casting inédit: transformer les entreprises locales qui en font la demande en actrices à part entière de la campagne de vaccination. Leur proposer de quitter le statut de figurant pour s’emparer du scénario. Avec en filigrane, l’idée que, comme pour Lagardère, si tu ne viens pas au vaccin, le vaccin ira à toi. Une décision qui a payé: près de 4000 employés ont accepté de tendre l’épaule à la seringue.

À Genève, la campagne de vaccination prévue pour la rentrée va emprunter des canaux somme toute classiques: affichage dans les TPG; présence renforcée sur les réseaux sociaux, notamment pour toucher les jeunes; actions de sensibilisation dans les centres de vaccination ou de testing, sans oublier une lutte renforcée contre les fausses rumeurs. Ouvrir le casting aux entreprises n’est pas à l’ordre du jour, même si nombre d’entre elles clament qu’elles pourraient jouer un rôle décisif.

Car le cœur de la bataille, ce sont encore et toujours les vaccino-hésitants, ceux qui «préfèrent attendre pour voir», ceux qui «craignent trop les effets secondaires», ou ceux qui ne s’estiment tout simplement «pas concernés». Les spécialistes de l’hésitation vaccinale sont unanimes: il est encore possible de convaincre les sceptiques, encore faut-il aller les chercher là où ils se trouvent, et ce afin de répondre directement à leurs craintes. Qui mieux que les employeurs pourraient jouer ce rôle de liaison? Pour s’assurer d’un succès au box-office, il faut parfois revoir le casting.