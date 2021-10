Chronique - Vaccination: et si on cherchait autre chose?

Souvenez-vous de la 2e vague de l’automne 2020 et des statistiques de la propagation du virus accablantes pour les cantons romands. Les vilains moutons noirs welsches étaient cloués au pilori par les Alémaniques qui s’en prenaient en particulier à nos pauvres cousins vaudois, un «danger» pour le pays. Tout a changé quand de joyeux yodlers, chantant à gorge déployée lors d’un festival de musique typique, ont déclenché un tsunami de coronavirus propulsant le canton de Schwytz aux premiers rangs des covidés. Ces petites rivalités cantonales ont recommencé avec la mise en œuvre des programmes de vaccination. Mais là encore, les écarts béants des premières semaines se sont réduits, puis quasi effacés.

Aujourd’hui, le meilleur score appartient à Bâle-Ville, avec 64,86% de la population complètement vaccinée, contre 50,27% pour Obwald, la lanterne rouge. La plupart des cantons sont regroupés autour de la moyenne suisse établie à 61,26%. Un taux misérable comparativement au Portugal (86%), à l’Espagne (79%), à la France (73,5%) ou à l’Italie (69,5%). Il faut se tourner vers l’Est ou le Sud pour trouver des taux encore plus bas.

Pourquoi ce piètre résultat? On ne sait pas vraiment. Comme on ne sait pas très bien comment trouver ce million supplémentaire de candidats au vaccin qui, promesse du Conseil fédéral, permettra alors, et alors seulement, de tomber masque et certificat. Une gageure, voire une mission impossible. Certains, notamment dans les gouvernements cantonaux, l’affirment haut et clair: on n’y arrivera pas car les hésitants ont eu mille fois l’opportunité de se faire piquer au cours d’une campagne engagée depuis huit mois. Il ne resterait donc que les rétifs purs et durs qu’on ne convaincra ni avec la semaine spéciale vaccination de novembre ni avec un espace piqûre devant chez eux.

La majeure partie de ce million de non-vaccinés est à recruter parmi les jeunes. Or la campagne de sensibilisation de la Confédération, avec ses méthodes et son langage à l’ancienne, a peu de chances de les toucher. Ils ne se laisseront persuader ni par la trois centième interview d’Alain Berset au «19.30» ni par les bons conseils de Virginie Masserey dans la presse, encore moins par une sage affiche en cul de bus. Peut-être se seraient-ils laissé tenter par une récompense de 50 fr. qu’ils pouvaient partager avec un ami. C’était bien cela la meilleure idée du Conseil fédéral depuis le début de la campagne. Mais dès son énoncé, elle a été moquée et jugée éthiquement répréhensible et moralement honteuse. Dommage. Elle méritait d’être testée alors qu’une étude menée en Suède par des universités européennes, dont celle de Lausanne, rappelait la force incitative, certes triviale et un rien méprisable, de la récompense. Depuis trop longtemps en queue de peloton, la Suisse n’avait rien à perdre à essayer cette option peu ruineuse au demeurant.

Il est temps que les cantons et les villes reprennent l’initiative en associant les gens de terrain. Quel que soit le type de campagne choisie, elle doit se faire dans la proximité, dans la rue comme sur les réseaux, et non plus avec l’artillerie de la communication lourde et lointaine de la Confédération. Osons les initiatives locales et loufoques, comme celle du chèque ou du ciné-vaccin. Si elles fonctionnent, on pourra les répliquer dans d’autres cantons.

Il est urgent d’accélérer le mouvement. Car une majorité de 60% de Suisses vaccinés, qui ont contribué à protéger leurs concitoyens du virus, soulager les hôpitaux et relancer l’économie, commencent à en avoir assez de vivre un masque sur le visage et un pass autour du cou. Un peu de solidarité pour une liberté à retrouver.

Pierre Ruetschi Afficher plus Journaliste Directeur exécutif du Club suisse de la presse

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.