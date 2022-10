Santé à Genève – Vaccination contre le Covid: c’est parti pour un cinquième tour La campagne a démarré lundi. Quelque 4400 personnes se sont inscrites pour recevoir le vaccin bivalent. Aurélie Toninato

C’est parti pour un nouveau tour de vaccination. Après une première, puis une deuxième injection, un premier booster et un second, place désormais à la cinquième dose. Depuis ce lundi, une campagne d’immunisation contre le Covid-19 avec un nouveau produit combiné, adapté aux derniers variants du virus, a démarré.

Les autorités la recommandent aux personnes vulnérables en priorité, mais le vaccin est aussi accessible à ceux qui le désirent dès 16 ans.

Le lancement de la nouvelle campagne tombe à pic: depuis deux semaines, le Service du médecin cantonal constate, en effet, une «augmentation nette» du nombre d’hospitalisations à cause d’une infection au Covid-19. Deux patients sont aux soins intermédiaires et «la capacité du système hospitalier reste préservée».

Surtout dans des centres

Lundi, quelque 4400 personnes s’étaient déjà inscrites, indique Nathalie Vernaz-Hegi, pharmacienne cantonale, «en majorité dans des centres de vaccination. La vaccination en pharmacies et cabinets médicaux sera progressive.» Il est en effet possible de recevoir une injection dans une soixantaine d’officines ou chez son médecin traitant - une trentaine d’entre eux offrent ce service - mais la liste n’est pas encore accessible.

Durant les campagnes précédentes, les pharmacies ont vacciné, mais pas les médecins en cabinet. Le Département de la santé justifiait notamment cette décision par le fait que la mesure nécessitait une logistique complexe, entre les tâches administratives et les ampoules de sérum qui contenaient douze doses à administrer dans les quatre heures.

Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui? Les flacons multidoses contiennent désormais cinq injections. D’autres contraintes demeurent: le médecin doit disposer d’un réfrigérateur garantissant un stockage entre 2 et 8 degrés, documenter un relevé de la température, renseigner toute la documentation de la vaccination et préparer les certificats. Ces derniers mois, de nombreux acteurs s’étaient montrés intéressés par la vaccination à condition de disposer de monodoses, «mais cela n’a jamais été commercialisé», relève la pharmacienne cantonale. De nombreuses structures ont donc renoncé à vacciner.

Choisir un ancien vaccin

La nouvelle dose de rappel peut être effectuée avec le vaccin à ARNm bivalent de Moderna – il contient un morceau du code génétique du coronavirus qui va fabriquer la protéine Spike, contre laquelle notre système immunitaire va ensuite activer ses anticorps, et qui sera dégradé rapidement – qui cible à la fois les souches Wuhan d’origine et le variant Omicron BA.1. Que sait-on de son efficacité? «Il est efficace contre les formes graves de la maladie, mais il est encore prématuré de donner des chiffres précis de l’efficacité sur la transmission», répond Nathalie Vernaz-Hegi.

Il est également possible de recevoir le vaccin à protéine Nuvaxovid de Novavax; ce dernier ne contient pas de matériel génétique et se base sur une technologie classique utilisée pour les vaccins traditionnels. Il est enfin encore possible de faire un rappel avec les précédents vaccins à ARNm dits monovalents «qui offrent toujours une protection efficace contre les formes graves de la maladie», soutient le Département de la santé.





