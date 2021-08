Lettre du jour – Vaccination: attention, le débat s’envenime Opinion Jean-Marc Guinchard

Genève, 24 août

Dans votre édition de ce mardi 24 août, vous vous référez à la position musclée de M. le conseiller d’Etat Poggia - d’ailleurs sèchement remis en place par son collègue Hodgers - quant à faire supporter le coût de son hospitalisation Covid au patient qui a refusé de se faire vacciner.

Au-delà du fait que cette proposition ne peut pas ne concerner que Genève, puisque l’assurance maladie est gérée sur le plan fédéral, la position de M. Poggia mérite un débat de fond et doit être traitée avec doigté et sur un plan purement éthique.

La comparaison faite avec des patients alcooliques, fumeurs ou toxico-dépendants qui ont toujours un accès libre et entier aux soins nécessaires ne tient pas. Ces personnes souffrent d’addictions, et l’on sait combien il est difficile de les soigner et d’en guérir. La vaccination est un geste simple, solidaire, responsable et de conscience du bien collectif.

Le 90% des patients hospitalisés à l’heure actuelle ne sont pas vaccinés, une majorité d’entre eux rentrent de vacances et ont manifestement séjourné dans des pays plus ou moins à risques sans prendre les précautions nécessaires, tant il est vrai que les vacances, après toutes les mesures coercitives que nous avons connues depuis 18 mois, peuvent être source de relâchement.

Ce n’est donc pas les culpabiliser que de leur rappeler la responsabilité qu’ils devraient assumer en se préservant et en préservant les autres, le fonctionnement des hôpitaux et le fonctionnement de l’économie. Et qu’on ne vienne pas mettre en doute l’éthique de M. Poggia, avec qui je n’ai guère d’accointances politiques, mais qui a largement démontré lors de sa précédente carrière professionnelle l’attachement qu’il portait à la défense des droits des patients.

Bref, le débat peut avoir lieu, mais pas dans ce climat de luttes et d’anathèmes lancés à la tête de chacun. L’éthique requiert de la raison et du calme.

Jean-Marc Guinchard

