Éditorial - Vaccination: allez Genève, encore un effort!

«La liberté des uns commence là où s’arrête celle des autres.» Pour une fois, on se permet de faire mentir le célèbre adage. La vaccination, l’atteinte de l’immunité collective et le frein à la quatrième vague qui menace sont trop importants pour tergiverser.

Et pourtant, voyez les chiffres. À la fin du mois, 55% des Genevois auront reçu leurs deux doses. C’est la moyenne en vigueur dans la plupart des pays européens. Mais où sont les 25% restants, nécessaires pour atteindre l’immunité collective?

Les mesures sanitaires et les restrictions de liberté subies depuis l’apparition du virus n’ont-elles pas suffisamment motivé les Genevois? Et les départs en vacances d’été, alors? Non plus. Une partie de la population reste sourde aux appels des autorités sanitaires.

À bien y réfléchir, on peut comprendre pourquoi. Après l’ouverture de la vaccination aux plus âgés, la campagne de vaccination pour les jeunes s’est faite dans un silence assourdissant. Manque de communication et de clarté? Assurément. Alors, pour rendre audible l’impérieuse nécessité de se vacciner, il va falloir user de pédagogie et utiliser les bons outils.

Et puis il y a la peur d’une partie des Genevois face aux effets indésirables d’un vaccin développé certes avec les mesures de sécurité nécessaires, mais dans l’urgence. Et il y a ceux qui préfèrent attendre que d’autres se fassent vacciner avant eux et que les effets néfastes potentiels soient davantage connus.

Seulement, c’est maintenant que la quatrième vague arrive, et c’est maintenant que les vaccins sont plus nécessaires que jamais. La course contre la montre est lancée. Allez Genève, encore un effort si tu veux être immunisé!

Léa Sélini Afficher plus Journaliste

