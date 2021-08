Lettre du jour – Vaccin: passeport de la liberté? Opinion Courrier des lecteurs

PATRICK MARTIN

Vernier, 6 août

Le vaccin est-il vraiment le passeport de la liberté? C’est ce qu’il était rassurant de s’imaginer. Mais c’était sans compter l’annonce du Conseil fédéral de mercredi, qui indiquait que le risque de transmission du variant Delta est analogue entre personnes vaccinées et non vaccinées. Si la vaccination permet de se protéger soi-même, elle ne permet donc pas de protéger son entourage.

Le certificat Covid est le sésame pour les personnes vaccinées, et celles non vaccinées présentant un test négatif, pour entrer dans un espace clos. Sauf que l’on apprend que les personnes vaccinées peuvent potentiellement être porteuses du variant Delta et le transmettre. Ainsi, dans les lieux où le certificat Covid est exigé, les personnes contagieuses, mais vaccinées, sont autorisées à entrer et à y contaminer les personnes non vaccinées.

Le vaccin ne serait-il pas devenu un passeport pour contaminer autrui en toute liberté?

Et selon la récente décision du Conseil d’État, le personnel soignant genevois vacciné se verra offrir ce droit de propager le virus sans restriction, puisque contrairement au personnel non vacciné, il n’aura pas l’obligation de se faire tester tous les sept jours.

Les personnes non vaccinées peuvent l’être par choix ou pour raisons médicales. C’est le cas de ceux dont le corps a réagi si négativement à la première dose qu’il serait trop dangereux pour leur organisme d’envisager la seconde. Chacun a le droit de choisir ce qui semble être bon pour lui.

Notre devoir à tous est de respecter ce choix délicat en accueillant avec humilité les personnes qui pensent différemment.

Un adage disait que la liberté individuelle s’arrête là où commence celle d’autrui. Et dans ce sens, je remercie toutes les personnes, vaccinées ou non, qui, par égard pour les autres, continuent à appliquer les gestes qui permettent de faire barrière à la propagation de cette épidémie.

Céline Margot

