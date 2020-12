Lundi 7 décembre. Il est environ 18h20 sur l’une des trois grandes chaînes d’information continue française. Ce lundi-là, un débat se situe autour de la prudence de la Suisse qui attend avant de mettre en œuvre un vaccin. Le journaliste s’adresse à ses invités présents sur le plateau: « je voudrais vous entendre sur la Suisse… Est-ce que la Suisse d’un point de vue éthique a raison ? ». L’un des éditorialistes intervient : « Je trouve ça indigne ». Certes, il reconnaît que la Suisse est un grand pays développé… Mais il affirme : « je trouve indigne que cette dame tienne de tels discours ». Il souligne la responsabilité de cette dame et regrette « qu’elle ne soit pas la première à se faire vacciner ». L’autre éditorialiste approuve en opinant. Mais qui est cette dame?

Cette dame est la professeure Claire-Anne Siegrist, Cheffe du centre de vaccinologie aux HUG, dont les compétences sont incontestables ! Qu’a-t-elle dit ? «Il y a une grande proportion de la population qui est juste dans le doute complet, dans l’incertitude pour une raison simple et que moi-même je comprends puisque je la partage. On n’a eu que des communiqués de presse. C’est pas beaucoup pour des scientifiques et des médecins pour recommander le vaccin.» Où se trouve l’indignité ? Certainement pas au cœur de l’émission en question.

Des arguments variés sont présentés de façon pondérée. Le Secrétaire d’Etat britannique à la Santé est très favorable au vaccin. Plusieurs grands médecins français, dont le Professeur Alain Fisher, nommé par le gouvernement français pour la campagne de vaccination, sont prudents. En substance, ils disent la même chose qu’Anne-Claire Siegrist. Ainsi Alain Fisher ne fait-il que confirmer les propos de la Professeure des HUG: «Pour l’instant nous ne disposons que de communiqués de presse de la part des industriels». L’indignité, et je dirais le danger sans limite, est d’introduire dans tous les débats une idéologie, interprétant et orientant la réalité sans aucun lien avec la rationalité ou la science, et surtout, s’affranchissant du réel.

L’éditorialiste en question va bien en ce sens. En effet, il n’a aucune compétence pour dire si le vaccin est efficace ou pas, s’il faut prendre des précautions supplémentaires, s’il faut attendre. Simplement, il considère que le vaccin est efficace parce que nos économies, nos sociétés en ont besoin. Bref, il inverse la causalité : la solution est efficace car c’est celle que l’on attend. Mais on ne s’interroge pas quant à savoir si la solution sera efficace! Si tel ou tel risque ne deviendra réalité. L’indignité est de ne plus rechercher les compétences, la rationalité, la vérité. Ces dernières doivent s’accompagner de la prudence, du recul de l’analyse. Lorsque l’on oublie ces règles fondamentales, nous sommes dans l’âge de l’excès des médias ou plutôt, en l’occurrence, d’une communication. Certaines prises de position se présentent comme des vérités absolues.

Comme le souligne, dans un tweet récent, Edgar Morin, « Toute contestation d’une affirmation officielle ou d’une croyance largement répandue peut être désormais considérée comme «complotiste».» Sur ce terrain, certains discours sur les réseaux sociaux iront toujours plus loin et auront toujours plus de succès que les médias traditionnels. Certes, il faut se réjouir que l’émission dans son ensemble était très intéressante. Nous paraphraserons Racine, pour conclure que cette émission ne mérite pas un excès d’honneur, mais encore moins une telle indignité. L’indignité de traiter ainsi de grands scientifiques, pour briller des feux de vaines polémiques. Vouloir qualifier les plus grands scientifiques avec l’adjectif indigne… est indigne. De même que les assimiler, ici ou là, à des complotistes! Les scientifiques analysent depuis des décennies des problèmes complexes et développent la connaissance indispensable. Respect et réflexion doivent accompagner les débats sociétaux.