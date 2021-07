Risques d’infections nosocomiales – Vaccin: la pression monte sur les soignants genevois Alors que la vaccination devient obligatoire pour les soignants en France, Genève échappe encore au couperet. Près de 80% des médecins et 60% des infirmiers des HUG ont reçu leur première dose. Sophie Simon , Léa Selini

Le nombre de cas estimé d’infections nosocomiales est de 450 à 500 sur les quelque 4700 patients des HUG durant la pandémie. LAURENT GUIRAUD

La France vient de briser le tabou de l’obligation vaccinale pour ses soignants, comme la Grèce et l’Italie. La pression monte donc d’un cran en Suisse et à Genève, où la liberté de choix semble rester le maître mot. «On ne va pas changer d’attitude, assure Adrien Bron, directeur général de la Santé. Aujourd’hui, le cadre légal fédéral ne le permet pas, et Genève ne fera pas pression pour que cela change. Nous misons sur un travail de conviction, accompagné d’un dispositif de vaccination encore plus facile d’accès.»

Il estime qu’une évaluation des risques est absolument nécessaire et aujourd’hui, «malheureusement» impossible: «Nous ne pouvons pas savoir qui est vacciné ou non. Il faut mettre en balance cette liberté de ne rien dire avec le risque que cela fait courir aux personnes vulnérables. Les institutions de santé devraient pouvoir savoir qui est vacciné et qui ne l’est pas. Ce n’est pas le cas.»