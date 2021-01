Chronique – Vaccin et solidarité: un bilan accablant Opinion Pierre Ruetschi Journaliste *

C’était encore un autre monde. Le 11 mars dernier, l’OMS décrétait la pandémie. Le coronavirus se propageait dans toutes les régions du globe. Et les morts ont déferlé. La violence du choc a déclenché un esprit d’unité et de solidarité sans pareil. En Suisse, les partis politiques étaient alignés comme un seul homme derrière le gouvernement et la population s’est enfermée pour le bien de tous en rechignant à peine.

Formidable mouvement de solidarité au niveau international. Jamais, l’ensemble des États du monde ne s’étaient trouvés face à un ennemi commun. Il leur paraissait évident qu’il fallait combattre ensemble le coronavirus. Tant qu’il ne serait pas complètement éradiqué, il continuerait de se propager autour de la planète.

La course au vaccin contre le Covid-19 était lancée. Et les pays du Nord d’assurer au Sud et à tous ceux qui voulaient l’entendre qu’il était essentiel que le futur vaccin soit distribué équitablement. Mieux, ce vaccin constituerait un «bien public». Sous l’égide notamment de l’OMS et du GAVI (Alliance pour le vaccin), deux organisations basées à Genève, fut créé COVAX. Derrière l’acronyme, la promesse que les pays du Sud et du Nord, assis autour d’une même table, achètent ensemble les vaccins à disposition et les distribuent équitablement.

Où en sommes-nous? Sur le plan intérieur, population, cantons et Confédération ont rarement été aussi profondément divisés. Sur le plan international, la promesse n’a pas mieux tenu. Alors que la Suisse s’affole pour un retard de livraison de deux semaines des doses Pfizer, l’immense majorité des pays n’a pas vu l’ombre du premier flacon de sérum. COVAX? Pour les plus critiques, il ne s’agit que d’une feuille de vigne qui donne bonne conscience aux gouvernements tout en leur laissant les mains libres pour négocier leurs doses en bilatéral. D’autres restent confiants en réclamant un minimum de patience: COVAX assure en effet que, par son entremise, 2 milliards de doses seront fournies d’ici fin 2021 dont 1,3 milliard à 92 économies à faible revenu. Osons y croire.

Mais pour l’heure, un peu plus d’un mois après la première injection de l’«antidote» au Covid-19, le bilan de solidarité est accablant. Les trois vaccins fiables, dûment protocolés et assurant une protection d’environ 90% (Astra-Zeneca, Pfizer et Moderna) ont été produits aux Etats-Unis et dans des pays européens, premier servis. Les pays riches ont réservé, cash sur table, des quantités de doses dépassant parfois de loin les besoins de leur population. La demande, colossale, a entraîné une surenchère entre pays fortunés garantissant aux producteurs une profitabilité extraordinaire. Pour exemple, Israël, avec un taux de vaccination record de plus de 30%, a payé un prix majoré de 50% pour obtenir suffisamment de doses, selon la presse à Jérusalem. Les lois du marché les plus basiques sont à l'œuvre. Les pays du Sud sont «naturellement» exclus du «deal» et les producteurs se demandent bien pourquoi ils leur accorderaient une licence.

Pour les pays pauvres, restent les miettes ou des vaccins peu éprouvés. Les produits développés en Chine, en Inde ou en Russie ont suivi des protocoles peu transparents. Selon des tests effectués au Brésil, le vaccin chinois Sinovac ne protège qu’à 50%. En Inde, deux vaccins sont utilisés alors que les protocoles ne sont pas achevés. Effet pervers: au Brésil, les cliniques privées tentent d’acheter en direct, court-circuitant l’Etat, pour servir une clientèle aisée prête à payer n’importe quel prix pour se faire piquer.

Jusqu’ici la crise planétaire n’a fait que confirmer une règle triviale et vieille comme le monde: qui paie commande. Et tant pis si cela fait le jeu du virus.