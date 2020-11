La nouvelle, que nous attendions tous mais n’osions pas espérer trop ardemment, d’un vaccin suffisamment efficace pour envisager un retour à une vie moins contrainte en 2021 est finalement tombée. Au-delà des implications humaines évidentes, il n’en fallait pas plus aux investisseurs, acteurs de marché et économistes pour relever leurs prévisions 2021, tout particulièrement en ce qui concerne les économies émergentes hors Chine (qui semble déjà sortie de l’ornière de la pandémie). Et pour cause.

L’un des moteurs de croissance principaux de ces pays, qui sont souvent des économies ouvertes et spécialisées, est le commerce mondial. Or, la nécessité de limiter les contacts et donc les déplacements a bien évidemment conduit à une chute spectaculaire des échanges commerciaux globaux, qui avaient déjà souffert tout au long de l’année 2019 de la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump avec son homologue Chinois.

Compte-tenu de cette situation morose, l’arrivée d’un vaccin et le départ de Donald Trump de la Maison Blanche devraient suffire à générer un fort rebond des échanges commerciaux – même si la compétition stratégique entre la Chine et les États-Unis va perdurer.Par ailleurs, les économies des pays émergents bénéficient de conditions financières particulièrement favorables. Avec des taux d’intérêts très bas et une devise relativement faible aux États-Unis, elles n’ont aujourd’hui, dans leur grande majorité, que très peu de difficultés à contracter des emprunts en dollar américain.

Et compte-tenu du peu de pressions inflationnistes, leurs banques centrales domestiques ont également pu baisser leurs taux à des plus bas historiques, dans le sillage de la Réserve Fédérale américaine. Enfin, et mis à part certains cas spécifiques, la plupart des grosses économies émergentes affichent actuellement des excédents courants (ou de faibles déficits) après une année de forte contraction des importations, encore plus importante que celle de leurs exportations. Cela limite significativement les risques de crise de la balance des paiements.

La hausse des niveaux de dette publique, phénomène mondial de stimulus contra-cyclique, nécessaire en 2020 pour survivre économiquement à la Covid 19, a été inégale. Certaines économies ont maintenant épuisé l’essentiel de leurs ressources fiscales, par exemple le Brésil ou l’Afrique du Sud, alors que d’autres ont encore des marges de manœuvre suffisantes comme la Russie ou une bonne partie de l’Asie. Mais quoi qu’il en soit, avec des conditions de financement si favorables, la dette n’est pas un problème à court terme. Il faudra en revanche savoir profiter de périodes plus fastes pour mettre en place des politiques fiscales permettant de corriger les dynamiques de dette non soutenable dans la durée.

La seule source d’incertitude restante est donc de savoir dans quelle mesure les vaccins actuellement en lice pourront effectivement être déployés de façon large, efficace et sécurisée à l’ensemble de la planète. Nous revenons de loin, l’espoir est permis.