Lettre du jour - Vaccin et liberté, quelle liberté?

Avully, 23 juillet

«…Sur la santé revenue/

Sur le risque disparu/

Sur l’espoir sans souvenir/

J’écris ton nom…» écrivait Paul Eluard en 1942.

Aujourd’hui, la plupart des habitants de ce pays ont choisi de se faire vacciner.

Mais il reste toujours quelques tribus d’irréductibles répartis en deux groupes: ceux qui hésitent encore parce qu’ils veulent voir comment cela évolue et les antivax convaincus.

Ces derniers sont plutôt jeunes (entre 18 à 50 ans environ), souvent conservateurs, sans avoir un parcours scolaire jusqu’à des études supérieures ou issus de milieux aux revenus moins élevés et le plus souvent le nez plongé sur les applications TikTok, Snapchat et autres balivernes à neurones produites sur leur smartphone.

Les leitmotivs des antivax s’expriment à travers leur méfiance viscérale vis-à-vis de la science, des techniques scientifiques sur lesquelles sont élaborés les vaccins, des entreprises qui fabriquent les vaccins, des élites et du gouvernement et enfin reposent parfois sur des théories complotistes abracadabrantesques.

Ce faisant, par leur comportement irresponsable, ils s’exposent à attraper le Covid-19 et d’autres maladies, mais surtout ils exposent le reste de la population.

Les êtres humains ont de tout temps, depuis la préhistoire à nos jours, cherché des solutions aux problèmes qu’ils rencontraient. Dans le domaine de la santé, l’apparition des vaccins a été salutaire pour l’ensemble de la communauté humaine et a permis de sauver des millions de gens de maladies de toutes sortes. Aujourd’hui, le vaccin est un pilier de santé incontournable de notre société.

Iriez-vous en vacances en Tanzanie ou en Ouganda sans être vacciné contre la malaria?

Ne pas se faire vacciner au motif d’un droit personnel de disposer librement de son corps n’est pas une liberté personnelle méritant d’être soutenue ou protégée lorsque les conséquences de cet acte peuvent avoir des effets négatifs, voire mortels, mais encore et aussi financièrement élevés pour le reste de la communauté humaine.

La liberté s’arrête, dit-on, là où commence celle des autres.

…Sur le rejet des antivax/

Sur le vaccin, reste relax/

Sur l’avenir et sans regrets/

J’écris ton nom…

Roland Burkhard

