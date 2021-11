Seule une vaccination de masse pourra faire reculer le coronavirus. Par chance – d’autres pays nous envient ce luxe – nous disposons de vaccins en suffisance. Nous pourrions tous être protégés, sauf qu’un tiers de la population s’y refuse.

Pourquoi? Ce n’est pas faute d’avoir caressé les récalcitrants dans le sens du poil. Les pouvoirs publics ont tout fait pour leur plaire, en écartant l’obligation vaccinale et en réaffirmant la primauté de la liberté individuelle. On a misé sur la raison et la responsabilité de chacun. Cela n’a pas suffi. Alors Berne a songé à rémunérer les candidats au vaccin. Et voilà que Genève – qui curieusement n’a pas laissé les médecins et les pharmaciens vacciner leurs patients – invente une tombola pour récompenser les valeureux qui auront accepté de se protéger (et de protéger autrui) d’une maladie contagieuse, parfois grave, chronique ou mortelle.