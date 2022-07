Programme de l’été – Vacances studieuses pour les conseillers fédéraux Les sept Sages profiteront de ne pas avoir de séance du gouvernement pour effectuer des déplacements officiels durant ces prochaines semaines.

Le chancelier Walter Thurnherr, le conseiller fédéral Ueli Maurer, la conseillère fédérale Viola Amherd, la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, le conseiller fédéral Guy Parmelin, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, le conseiller fédéral Alain Berset et le président de la Confédération Ignazio Cassis, de gauche à droite, posent pendant le voyage du Conseil fédéral à Schaffhouse, le 30 juin 2022. (Photo d’archives) KEYSTONE/Ennio Leanza

Les membres du gouvernement suisse vont profiter des semaines sans séances du Conseil fédéral pour participer à plusieurs déplacements officiels. Entre leurs visites, ils passeront majoritairement leurs vacances en Suisse.

L’autre conseillère fédérale PLR, Karin Keller-Sutter, se rendra aussi à l’étranger cet été. Au début du mois de juillet, elle participe à une rencontre des ministres de l’intérieur de l’espace Schengen à Prague (République tchèque). «KKS» a également prévu de profiter de ses vacances pour se réunir avec ses amis et sa famille.

Guy Parmelin effectue lui en ce moment même un voyage d’affaires de quatre jours en Afrique du Sud. S’il passera ses vacances au pays, le ministre UDC de l’Économie va toutefois continuer à s’informer «en permanence de la situation d’approvisionnement, des derniers développements en lien avec la guerre en Ukraine ainsi que de tout événement qui impliquerait d’agir rapidement».

Vélo et randonnées

Entre le 7 et le 19 juillet, Simonetta Sommaruga ira successivement à Bâle, Prague et Berlin pour y rencontrer ses homologues européens notamment. Les discussions porteront sur des thèmes environnementaux et énergétiques.

La ministre socialiste prendra ensuite quelques jours de congé qu’elle «mettra à profit pour faire des randonnées et assister à des concerts en Suisse». En raison de la guerre en Ukraine et de ses conséquences sur l’approvisionnement énergétique, elle restera néanmoins en contact étroit et permanent avec les spécialistes.

La centriste Viola Amherd est la seule des ministres à partir quelques jours autour de la Suisse. Pour le reste, elle restera au pays et utilisera «les nombreuses possibilités que peuvent lui offrir ces jours pour faire des randonnées ou des excursions à vélo».

La Valaisanne sera imitée en partie par son collègue socialiste Alain Berset. Le Fribourgeois passera ses vacances en Suisse avec sa famille. De son côté, l’UDC Ueli Maurer a gardé ses plans de vacances secrets, en expliquant qu’il s’agissait «d’affaires privées».

1er août chargé

S’il y a une date que tous ont surlignée dans leur programme estival, c’est bien celle du 1er août. La plupart seront sur le pont dans tout le pays afin de participer aux célébrations de la Fête nationale.

ATS

