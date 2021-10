Encre bleue – Vacances genevoises Opinion Julie

LUCIEN FORTUNATI

La moitié de la République est actuellement en vacances. Vacances dites de patates, d’automne ou scolaires, ce qui revient finalement au même résultat: il y a comme une baisse de régime au bout du lac… Une partie des gens d’ici sont partis au loin profiter des derniers beaux jours de l’année. Or ici, comme par miracle, il fait un temps de rêve pour la saison, avec moins de monde partout.

C’est l’occasion ou jamais de jouir enfin de Genève! De faire comme ces touristes, croisés en chemin hier matin et qui photographient absolument tout sur leur passage. Tout ce que les habitants, blasés, ne voient plus à force de les voir au quotidien.

La grande qualité du touriste, quand il n’est pas en meute, c’est le temps qu’il prend à se laisser surprendre.

Il déambule, il suit son inspiration ou les rayons du soleil. Il découvre des paysages, une statue d’eau, des aménagements urbains ou des parcs avec des yeux neufs. Curieux. Positifs. Vous me direz qu’avec le prix déboursé pour passer quelques jours chez nous, il a intérêt à apprécier. Autrement, autant rester chez soi…

Justement, nous qui avons la chance de vivre dans un endroit que d’autres semblent nous envier, sachons déguster ce bout du lac et toutes les beautés, naturelles ou non, qu’il peut nous offrir. Je ne bosse pas à l’Office du tourisme et ne vais donc pas passer en revue tous mes coups de cœur, mais il y a largement de quoi faire pour combler les amateurs de vacances genevoises!

Pour l’autochtone, quelques conseils pour réussir cette destination sur place: se déconnecter de ces bidules électroniques qui nous empêchent d’être sensibles à ce qui nous entoure. Et puis apprécier ce qui est, sans préjugés. Avec un regard neuf et détendu, profitant ainsi pleinement de ces lieux apaisés pendant que la moitié de la République est en vacances au loin.

