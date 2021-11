Foot: l’histoire du jour – Va-t-on abolir la relégation en Super League? Alors que la Ligue élira son nouveau patron le 19 novembre, la formule refait parler d’elle. En changer oui, mais comment? Quel modus adopter? Une solution radicale émerge. Nicolas Jacquier

En vigueur depuis 2003, la formule actuelle propose quatre fois par saison les mêmes affiches (ici Servette-Zurich de dimanche passé). Pour certains, il serait grand temps d’en changer. Reste à savoir quel modus adopter en remplacement… freshfocus

La Swiss Football League élira dans une semaine son nouveau président. Trois hommes briguent la succession d’Heinrich Schifferle: l’avocat Philipp Studhalter, soutenu par le FC Lucerne et une dizaine d’autres clubs (ce qui en fait le favori désigné), l’architecte et promoteur Werner Baumgartner, dont la candidature est portée par le SC Kriens, club qu’il dirige depuis 2013, et le revenant Thomas Grimm, présenté par le FC Schaffhouse et qui connaît la maison pour l’avoir déjà dirigée entre 2009 et 2011.

Dans leur campagne, tous évoquent l’impérieuse nécessité d’apporter du changement dans une Ligue sclérosée. Parmi les dossiers de la rentrée, il y a celui, inévitable, de la formule, éternellement combattue mais jamais changée. Si le mode de championnat nourrit toutes les discussions, un constat s’impose déjà. Le principe d’une Super League à 10 équipes (soit le modus actuel, en vigueur depuis 2003) paraît avoir vécu; seuls YB et Bâle s’y accrocheraient encore.