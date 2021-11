Cartigny – «Va de bon cœur» est prêt à prendre le large Après quarante années de travaux, le bateau de Raymond Jaunin va enfin être transporté vers la Méditerranée, d’où il voguera vers Majorque, son port d’attache. Fabien Kuhn

Raymond Jaunin sur son bateau «Va de bon cœur», qui est encore entreposé chez Fulliquet, à Cartigny. FABIEN KUHN

Ni l’âge du capitaine, ni la pandémie, ni les soucis techniques n’auront eu raison du rêve de Raymond Jaunin. À 80 ans, le charpentier de Cartigny l’a réalisé. «Va de bon cœur», le voilier de 16 tonnes et 17 mètres par 4,8 mètres qu’il construit depuis 1979 (voir «Tribune» du 5 juillet 2019) dans son hangar de Cartigny, est terminé. Il reste à le transporter à Port-Louis, un chantier naval situé à l’embouchure du Rhône. L’opération, qui n’est pas une sinécure, est prévue pour le 16 novembre.

Actuellement, le deux-mâts est encore entreposé chez Fulliquet, à Cartigny. Mais avant l’aboutissement de ce rêve, soit la mise à l’eau, prévue pour la mi-décembre, et la navigation vers Majorque, qui sera le port d’attache de «Va de bon cœur», certaines étapes se sont imposées: d’abord, terminer le bateau (voir «Tribune» du 26 mars 2021). Raymond Jaunin a dû meubler l’intérieur, fignoler le pont, terminer les branchements du moteur, un Perkins de 1960 entièrement refait, installer le câblage des deux mâts. «C’est Bernard Zumstein qui s’en est occupé. Je ne l’avais pas vu depuis quarante-cinq ans, c’était un voisin de la rue Louis-Favre après notre retour des Indes», rappelle le charpentier (voir «Tribune» du 18 septembre 2019). Il a aussi fallu immatriculer le navire, ce qui a priori n’était pas une mince affaire. «Un gars est venu pour faire l’expertise alors même que le bateau n’était pas fini. Il a pris des photos et on a envoyé le dossier à Bâle», explique Raymond Jaunin. Une semaine après, il recevait l’enregistrement alors qu’il manquait encore le matériel de survie et l’assurance. Encore une semaine et c’est l’immatriculation. «Un numéro avec mes initiales, suivi d’un autre numéro, 0001, car «Va de bon cœur» était le premier bateau de cette taille. J’ai vraiment été étonné de leur rapidité, mais ils m’ont fait confiance. C’était passionnant», dit-il.