Exposition de toiles – Œuvres d’art à Vandœuvres Ricow, un Genevois d’origine marocaine, expose quelques-unes de ses toiles. À voir jusqu’au dimanche 13 novembre. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Ricow, «Le prisonnier», 2022, acrylique sur toile. RICOW/DR

Miami. C’est de là que tout est parti. Ricow y est allé sur un coup de tête. Il n’avait que 19 ans. La destination lui avait été conseillée. Elle est vite devenue sa ville de cœur. Car c’est là, au cours des 6 mois où ces rues bordées de palmiers sont devenues son quotidien, qu’il s’est mis à écumer les galeries d’art. De quoi générer un électrochoc. Le jeune homme dessine depuis qu’il a 4 ans. Le temps était venu d’en faire son métier.

Le voici donc à l’affiche d’une exposition solo organisée jusqu’au 13 novembre à l’Auberge de Vandœuvres à Genève. Il y a là 21 toiles. L’ensemble est gai, rayonnant, coloré. Mais à y regarder de plus près, certains détails dénotent. Larmes et visages grimaçants se mêlent aux cœurs et aux oiseaux chanteurs. Des mains se tendent vers des clefs, tandis que des dents se font saillantes et que les lignes abruptes tutoient les courbes.

De retour à Genève, sa ville natale, Ricow s’était d’abord réfugié dans l’abstrait. Jusqu’à ce que sa quête d’identité artistique ne le mène vers davantage de figuratif et qu’une signature s’impose. Il s’agit d’un œil vert larmoyant coiffé d’une couronne, dont l’iris forme un cœur. «Pour moi, il représente le pouvoir de l’amour sincère, explique l’artiste. J’ai choisi l’œil, car il est le miroir de l’âme. C’est une façon de dire que plus on fait les choses avec sincérité, plus on arrive à ses fins.»

Divers moyens d’expression

De là, s’est constituée tout un ensemble d’œuvres. Certaines plus colorées que d’autres. Comme la série «Intellect». Ici, les cubes symbolisent le cerveau et les couleurs qu’ils délimitent, les neurones. «Tout ce que je fais est un mix entre philosophie, psychologie, animation, mythologie et ma propre histoire.» C’est ainsi que parmi les personnages récurrents, on retrouve la colombe de la paix au poitrail animé par un visage. Sa mission: trouver cette clef qui permettra de combattre les monstres et d’ouvrir l’esprit. Car il est là l’objectif. Sortir de cet esprit dans lequel on a tendance à s’enfermer ou être enfermé. C’est ce qu’illustre «Le prisonnier» et son visage comme tiraillé entre plusieurs Moi intérieurs.

Reste que la peinture n’est pas le seul moyen d’expression de l’artiste. En 2021, il a lancé une collection de mode reprenant ses sujets clefs. Et ça marche. Repéré sur les réseaux sociaux, jouant de ses contacts établis au fil des soirées et des fashion week, il séduit même les célébrités. Notamment les rappeurs. Low Jay ou Mister V portent ses vêtements. À suivre.

