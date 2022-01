Vaccination – Utiliser la sérologie pour motiver les vaccino-hésitants L’infectiologue Alessandro Diana veut rendre gratuit ce test sanguin pour aider les indécis à s’autodéterminer. Genève ne l’envisage pas. Aurélie Toninato

À Genève, 84% des 16-64 ans et 94% des 65 ans ou plus sont vaccinés contre le Covid-19. Pour limiter encore les cas graves et les hospitalisations, qui touchent majoritairement des non-vaccinés - 53 hospitalisations pour 100’000 personnes vaccinées contre 157 hospitalisations pour 100’000 non vaccinées - Alessandro Diana veut faire évoluer la stratégie menée à l’égard des vaccino-hésitants.

Depuis plusieurs mois, cet infectiologue à la Clinique des Grangettes et expert pour la plateforme Infovac milite pour que l'État ou la Confédération offrent une sérologie prévaccinale - prise de sang qui indique le taux d'anticorps - aux indécis. «Si elle est positive - présence d'anticorps - cela veut dire que la personne a acquis une certaine protection de base avec une infection. Pour avoir la meilleure couverture possible, je lui conseille une dose de vaccin. Si la sérologie est négative, cette indication va l'aider à s'autodéterminer. Préfère-t-elle être en contact avec le virus par la vaccination ou par une infection qui comporte plus de risques?»

«La sérologie ne sert pas à dire comment poursuivre votre vaccination. C’est un outil pour aider les non-vaccinés à se déterminer.» Alessandro Diana

Le spécialiste rapporte que, depuis cet été, il a proposé une sérologie à 43 non-vaccinés, et parmi les 36 séronégatifs, 32 ont décidé de se faire vacciner. Il a également envoyé un sondage à des professionnels de la santé et les 93 personnes qui y ont répondu ont indiqué que la moitié de leurs patients négatifs se sont vaccinés. «Ce ne sont pas des études scientifiques, mais ça montre que la sérologie prévaccinale peut avoir un impact de santé public majeur.»

«La santé publique n’a pas à payer pour cela»

Interrogée à ce sujet, la médecin cantonale Aglaé Tardin estime que la sérologie est un bon outil, surtout en cas de suspicion d’une infection passée qui n’aurait pas été diagnostiquée, «et qu’elle permet à une personne de peser au mieux le bénéfice-risque de la vaccination à titre individuel. Si l’on est négatif, cela peut en effet convaincre certains de faire le vaccin. Cela dit, le bénéfice de la vaccination est assez évident et le risque extrêmement faible.» Le Canton n’envisage pas de rendre la sérologie gratuite. «La santé publique n’a pas à payer pour cela, mais le libre choix est laissé à chacun, avec le coût que cela implique.» Si gratuité il devait y avoir, ce pourrait être dans le cadre d’une stratégie nationale, «et en garantissant le même accès à tous».

Généraliser la sérologie pourrait toutefois être à double tranchant: une personne avec un résultat positif pourrait estimer qu’elle est suffisamment protégée et s’en contenter, en faisant l’impasse sur les gestes barrières, voire sur la dose de rappel. Or, à ce jour, aucune corrélation n’a été définie entre la sérologie et la protection, rappelle Aglaé Tardin. «Les valeurs des anticorps ne permettent pas de conclure ou non à une protection sûre et durable. C’est la raison pour laquelle le certificat de guérison suisse basé sur une sérologie positive a une durée de validité limitée à 90 jours.» Alessandro Diana ne soutient pas le contraire. «La sérologie ne sert pas à dire comment poursuivre votre vaccination. C’est un outil pour aider les non-vaccinés à se déterminer.»

