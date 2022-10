L’attribution du Nobel d’économie 2022 à trois économistes américains spécialistes de l’analyse du système bancaire ne doit rien au hasard, tant s’en faut. Les crises ont passé par là (Lehman Brothers, 2008, Credit Suisse, etc.) et rendu le sujet de pleine actualité.

La mise en contexte est de fait beaucoup plus large, et les implications de ce que les chercheurs couronnés ont mis en évidence, d’une portée qui pourrait devenir encore plus brûlante. N’évoque-t-on pas, avec une insistance croissante parmi les économistes, l’éventualité d’un effondrement financier d’une ampleur cette fois-ci inédite? Car les prémices sont nombreuses: passage sans transition d’une inflation négative à une vague de renchérissement débordante, et du coup à des taux d’intérêt décuplés; situation budgétaire pratiquement sans issue, tant la dette et les déficits publics ont franchi les limites du supportable; endettement privé hors de toute proportion raisonnable en situation de ralentissement conjoncturel marqué, et ainsi de suite.

«Ce que nos lauréats ont scientifiquement montré, et qui peut sembler au premier abord une évidence, c’est que les banques sont utiles.»

Ce que nos lauréats ont scientifiquement démontré, et qui peut sembler au premier abord une évidence (mais il fallait le prouver), c’est que les banques sont utiles. Si elles n’existaient pas, les épargnants en recherche de placements lucratifs devraient se mouvoir à l’aveuglette dans la jungle des emprunteurs, sans la moindre idée de leur degré de solvabilité. Il leur faudrait en plus s’accommoder de délais inflexibles pour récupérer leur avoir, si d’aventure une dépense imprévue s’imposait à eux. Tout cela, les banques, qui collectent l’épargne et en assurent la liquidité (à vue ou du moins à brève échéance) pour la prêter à long terme, effectuant de la sorte ce qu’on appelle de la transformation d’échéances, remplissent une fonction vitale pour l’activité économique dans son ensemble. Cette intermédiation financière implique cependant un risque: qu’une rumeur de défaut incite une partie des déposants à retirer leurs avoirs, et que, rejoints par d’autres, ils déclenchent ainsi un «bank run», autrement dit une panique bancaire. Ce phénomène, longtemps considéré comme le produit des crises économiques et notamment de celle d’octobre 1929, Ben Bernanke, l’un des trois lauréats, a pu démontrer par ses travaux qu’il en était en réalité l’un des facteurs déclenchants, et non la conséquence. Car par une sorte d’«accélérateur financier», c’est le freinage du crédit bancaire qui est responsable du ralentissement économique menant à la récession. À ce titre, l’ancien président de la Réserve fédérale peut être considéré comme l’un des principaux inspirateurs de la réglementation prudentielle mise au point depuis lors aux États-Unis et dans le cadre plus large du Comité de Bâle de la Banque des règlements internationaux.

Les deux autres récipiendaires du prix d’économie ont quant à eux creusé la mécanique présidant à cette transformation des échéances et analysé de plus près, au moyen de la théorie des jeux, le comportement soudainement grégaire des déposants conduisant à une panique bancaire. Ils ont pu montrer que des dispositifs en définitive aussi simples qu’une assurance des dépôts pouvaient contribuer de manière déterminante à stabiliser le système bancaire en substituant, dans la psychologie des déposants, un sentiment de sécurité à la crainte d’une insolvabilité bancaire. L’effet pervers de la chose étant, évidemment, que les banques, rassurées du côté passif de leur bilan, peuvent du coup se trouver encouragées à prendre d’avantage de risques du côté actif de ce même bilan…

Marian Stepczynski Afficher plus Chroniqueur économique

