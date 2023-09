US Open – Trois sets suffisent à Alcaraz pour passer en quarts de finale L’Espagnol n’a concédé que dix jeux contre l’Italien Matteo Arnaldi. Ons Jabeur éliminée dans le tableau féminin

Carlos Alcaraz est en mode «force tranquille» à New York. AFP/ED Jones

Tenant du titre, Carlos Alcaraz (ATP 1) a nettement dominé l’Italien Matteo Arnaldi (6-3 6-3 6-4) et s’est qualifié pour les quarts de finale de l’US Open où il attend l’Italien Jannik Sinner ou l’Allemand Alexander Zverev.

«Sacha (Zverev) joue bien et Jannik aussi. Alors je vais évidemment regarder leur match mais je sais déjà que quel que soit mon adversaire en quarts, ce sera compliqué», a estimé Alcaraz.

Lauréat en 2021 à Flushing Meadows, le Russe Daniil Medvedev (ATP 3) a battu l’Australien Alex De Minaur (ATP 13) 2-6, 6-4, 6-1, 6-2 et s’est qualifié pour les quarts de finale où il retrouvera son compatriote Andrey Rublev (ATP 8).

«Les conditions étaient vraiment difficiles, a souligné Medvedev qui a eu recours à un inhalateur dès le premier set. A un moment, j’ai cru que je n’allais plus pouvoir jouer, mais j’ai alors remarqué que lui aussi commençait à moins bien se déplacer. Alors je me suis dit qu’il fallait me battre», a raconté Medvedev .

Battu en 8es de finale l’an dernier, il tentera de se hisser de nouveau dans le dernier carré en affrontant Rublev, le parrain de sa fille. «Ce sera intense, très dur physiquement, a-t-il prédit. D’habitude, on joue à haut niveau l’un contre l’autre.»

Dans le tableau féminin, Aryna Sabalenka (WTA 2) a aisément disposé de la Russe Daria Kasatkina (WTA 14) 6-1, 6-3 et retrouvera la Chinoise Qinwen Zheng (WRTA 23) en quarts de finale. «Je suis très contente de ma prestation, les conditions sont similaires à ce qu’elles étaient en Australie», a estimé la Bélarusse de 25 ans qui a remporté en janvier à Melbourne son premier titre du Grand Chelem.

Zheng a éliminé la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 5), finaliste l’an dernier. Le score: 6-2, 6-4.

