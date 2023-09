US Open – Carlos Alcaraz cède un set mais passe en 8es de finale Le No 1 mondial s’est qualifié pour les 8es de finale en écartant le Britannique Daniel Evans (28e mondial), contre qui il a égaré son premier set du tournoi.

Carlos Alcaraz s’est qualifié en 8es de finale de l’US Open de tennis 2023. Getty Images via AFP

Carlos Alcaraz et son adversaire britannique Daniel Evans (ATP 28) ont offert au public du court Arthur-Ashe un match spectaculaire, finalement remporté en 3h11 par l'Espagnol (6-2, 6-3, 4-6, 6-3). «Je suis très, très content d'y être arrivé», a commenté le No 1 mondial, qui cédera sa place au sommet de la hiérarchie à Novak Djokovic quels que soient désormais les résultats du tournoi. «Il y a eu des points superbes, des coups superbes, beaucoup de situations différentes», a-t-il ajouté.

L’Espagnol a commencé fort, en prenant deux fois le service de son adversaire de 33 ans pour conclure rapidement le premier set. Dans la deuxième manche, Evans - récent vainqueur du tournoi de Washington - a immédiatement fait le break à son tour, mais Alcaraz a enchaîné quatre jeux d’affilée pour prendre le large, lors d’un match aux échanges souvent spectaculaires qui ont ravi le public du court Arthur Ashe.

Combatif sur tous les points, Daniel Evans n’a pas laissé échapper sa chance dans la troisième manche, où il n’a commis qu’une seule faute directe. Mais Alcaraz a débloqué le quatrième set en prenant le service de son adversaire grâce à un coup un peu désespéré mais gagnant du fond de court. Il a conclu par un jeu blanc, notamment grâce à un superbe lob.

En quête d'un troisième titre du Grand Chelem (après l'US Open en 2022 et Wimbledon cette saison), Alcaraz affrontera l'Italien Matteo Arnaldi (61e mondial à 22 ans), qui a sorti le Britannique Cameron Norrie (ATP 16), 6-3, 6-4, 6-3.

Medvedev sans trembler

La route vers la finale attendue contre Novak Djokovic s'annonce cependant ardue, avec une possible revanche en quarts de finale contre l'Italien Jannik Sinner (ATP 6), tombeur de Stan Wawrinka au 3e tour, puis une demie théorique face au Russe Daniil Medvedev (ATP 3). Ce dernier s'est qualifié dans la nuit aux dépens de l'Argentin Sebastian Baez (ATP 32), 6-2, 6-2, 7-6 (8/6).

Alexander Zverev (ATP 12 et finaliste en 2020) s’est, lui, débarrassé du Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 19) 6-7 (2/7), 7-6 (10/8), 6-1, 6-1 en 3h42, dont 2h28 pour les seules deux premières manches. «Les deux premiers sets sont certainement les deux meilleurs que j'ai joués depuis le début de la saison. Le niveau était très élevé et physiquement on s'est tués tous les deux. Après, il (ndlr: Dimitrov) était fatigué, ou peut-être même blessé», a analysé l'Allemand de 26 ans.

Sabalenka expéditive

Dans le tableau féminin, Aryna Sabalenka n'a pas fait de détails pour éliminer la Française Clara Burel (ATP 62) 6-1, 6-1 en 1 heure. «Très heureuse» de sa «performance», la No 2 mondiale se trouve à l'aise à New York, où elle a atteint les demi-finales des deux dernières éditions, et où elle aime «l'atmosphère» et «le public».

Surtout, elle a pu compter sur son service, qui lui avait posé problème au 2e tour. «Je suis contente d'avoir corrigé ça et de mieux servir», a-t-elle relevé. «Il faut vraiment être forte mentalement, parce que c'est un tournoi de deux semaines et, parfois, certains matches, vous ne vous sentez pas au mieux. Tout est une question de mental», a ajouté Sabalenka.

La Biélorusse, qui a remporté en janvier l'Open d'Australie, affrontera en 8es de finale la Russe Daria Kasatkina (WTA 14), qui a battu la Belge Greet Minnen 6-3, 6-4.

Autres qualifiées du jour, les Américaines Madison Keys (WTA 17), qui a battu la Russe Liudmila Samsonova (WTA 15), 5-7, 6-2, 6-2, et Jessica Pegula (WTA 3), qui a écarté l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 26) 6-4, 4-6, 6-2. Keys, finaliste en 2017, et Pegula s'affronteront lundi pour une place en quarts de finale.

En soirée, Ons Jabeur (WTA 5), finaliste en 2022, a de nouveau puisé au plus profond de ses forces pour battre la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 31) 5-7, 7-6 (7/5), 6-3 en 2h56. «Ça a été très dur! Combien j'ai dû faire d'amorties pour la faire courir…», a commenté la Tunisienne de 29 ans, qui affrontera la Chinoise Qinwen Zheng (WTA 23) pour tenter de se hisser en quarts de finale.

Toujours en quête d'un titre du Grand Chelem après avoir perdu trois finales, Jabeur est malade et physiquement affaiblie depuis le début du tournoi. En trois matches à Flushing Meadows, elle aura passé 7h06 sur le court, joué deux fois en trois sets, disputé trois tie-breaks et un total de 91 jeux. En comparaison, la tenante du titre Iga Swiatek a mis 3h21 pour atteindre les 8es, et n'a joué que 45 jeux.

