US Open – Belinda Bencic survit à son premier test à New York La Saint-Galloise a fini par maîtriser la furia de la Chinoise Lin Zhu 7-6 (1) 2-6 6-3 vendredi au 3e tour. Elle est en deuxième semaine pour la quatrième fois à Flushing Meadows. Jérémy Santallo

Belinda Bencic a vécu des montagnes russes au 3e tour de l’US Open contre la Chinoise Lin Zhu. Getty Images via AFP

C’était la Suisse qui gagne vendredi soir dans l’enceinte du Grandstand, le troisième court le plus important de Flushing Meadows. Après la qualification de Dominic Stricker pour les 8es de finale de l’US Open, c’est Belinda Bencic (ATP 13) qui a imité son compatriote en venant à bout de la Chinoise Lin Zhu (44e), 7-6 (1) 2-6 6-3 en 2h39’.

Au sortir de deux premiers tours face à des joueuses loin du top 50, la Saint-Galloise passait le premier vrai test de sa quinzaine pour ce 3e tour. Quart de finaliste à l’Open d’Australie en janvier, finaliste à Cleveland pas plus tard que la semaine dernière, Zhu avait dynamité la tête de série Victoria Azarenka (6-3 6-3) il y a deux jours. «Je savais que mon adversaire était une battante et aimait jouer des rallyes. J’étais préparée à ça», avouera Bencic.

Après avoir perdu le premier set lors d’un tie-break durant lequel elle aura commis bien de trop fautes, il est vrai face à une Bencic impeccable sur sa ligne de fond de court de l’autre côté du filet, la Chinoise a ensuite marché sur l’eau pendant un set et demi, pratiquant un tennis total, multipliant les contres fulgurants et les coups gagnants. Au bord des larmes à ce moment-là, «Beli» s’est réfugiée sous des lignes. Et elle s’est accrochée.

La championne olympique de Tokyo et du monde à Glasgow a su attendre son heure et elle est venue à 2-2 dans la manche décisive, lorsque Zhu aligna plusieurs fautes directes. La Suissesse a ensuite écarté une dernière balle de break avant de laisser exploser sa joie. «Le tennis, c’est toujours des montagnes russes et ce n’est pas toujours agréable, a-t-elle dit. Je suis vraiment heureuse de la façon dont je me suis battue à la fin.»

Pour la quatrième fois de sa carrière, Bencic se retrouve en deuxième semaine à New York. Elle sera opposée à à la Roumaine Sorana Cirstea (30e), qui a éliminé vendredi soir la Kazakhe Elena Rybakina, 4e mondiale.

Jérémy Santallo est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu quatre fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

