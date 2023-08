US Open – Alcaraz sur abandon, Medvedev en démonstration Les deux favoris de leur moitié de tableau n’ont connu aucune difficulté à se qualifier pour le 2e tour, hier à New York. Ons Jabbeur a souffert, Venus Williams a été balayée.

Carlos Alcaraz n’a pas eu à forcer son talent. Getty Images via AFP

Carlos Alcaraz n’a pas eu à forcer son talent, mardi, pour débuter la défense de son titre à l’US Open, profitant de l’abandon de son adversaire, au contraire de Daniil Medvedev qui a réussi un tour de force pour assurer sa qualification.

En quelques heures mardi, deux demi-finalistes de l’édition 2022 sont en revanche tombés dès le premier tour: chez les hommes, Karen Khachanov, 11e mondial, a été éliminé par l’Américain Michael Mmoh (89e et bénéficiaire d’une invitation) 6-2 6-4 6-2, et dans le tableau féminin, la Française Caroline Garcia, 7e mondiale, a subi une nouvelle déconvenue, sortie par la Chinoise Yafan Wang (114e, issue des qualifications), 6-4 6-1 en 1h10.

Daniil Medvedev impressionnant

Medvedev n’a laissé filer lui que deux jeux face au Hongrois de 34 ans Attila Balazs, dont le meilleur classement à l’ATP (76e) remonte à 2020, et a plié la rencontre 6-1 6-1 6-0 en 1h14. «La concentration était là. Espérons qu’elle le soit lors des prochains matchs», s’est félicité le joueur, opposé au prochain tour à l’Australien Christopher O’Connell (69e).

Sacré à Flushing Meadows en 2021, en battant Novak Djokovic qu’il avait privé du Grand Chelem cette saison-là, Medvedev, 27 ans, est considéré comme l’un des rares à pouvoir perturber le scénario attendu d’une nouvelle confrontation en finale entre le Serbe de 36 ans, et Alcaraz, 20 ans.

L’Espagnol n’est resté qu’une heure mardi sur le court Arthur Ashe car son adversaire allemand Dominik Koepfer s’est tordu une cheville dès le premier jeu et a été finalement contraint de déposer les armes alors qu’Alcaraz menait 6-2 3-2.

«Ce n’est pas la meilleure façon de passer au deuxième tour, mais en ce qui me concerne, j’ai bien joué et j’espère jouer comme ça au prochain tour», a commenté l’Espagnol, qui dit avoir «ressenti la même énergie que l’an dernier» dans cette immense arène de 24’000 places où il a conquis son premier titre du Grand Chelem et est devenu le plus jeune No 1 mondial de l’histoire.

Le tirage au sort a voulu que Medvedev et Alcaraz puissent se retrouver en demi-finale.

Pour le plaisir du public toujours très friand du show qu’il propose, Gaël Monfils qui revient à la compétition après des mois à soigner des blessures, s’est qualifié aux dépens de Taro Daniel (95e et issu des qualifications) 4-6 6-4 6-2 7-6 (7-4). La marche suivante sera beaucoup plus haute, puisque le Parisien, qui fêtera ses 37 ans le 1er septembre, retrouvera le Russe Andrey Rublev (8e).

Venus Williams n’a pas existé

Le premier tour a été beaucoup plus difficile pour Ons Jabeur, toujours en quête d’un premier titre en Grand Chelem, après ses trois défaites en finale des tournois de Wimbledon (2022, 2023) et à New York l’année dernière. La Tunisienne (5e) a souffert pour venir à bout de la Colombienne Camila Osorio (68e), 7-5 7-6 (7-4).

«Je ne me sens pas dans ma meilleure forme aujourd’hui», a avoué Jabeur avant de quitter le court. Tout le monde l’avait bien vu puisqu’elle a demandé une pause médicale alors qu’elle était menée 5-4 au premier set, après une série de quatre jeux perdus d’affilée. La joueuse qui a eu 29 ans lundi était déjà apparue enrhumée, vendredi, en conférence de presse de pré-tournoi, et avait plaisanté sur «la climatisation américaine qui (la) tue».

Venus Williams, bénéficiaire d’une invitation et honorée d’une night session, n’a pas fait long feu sur l’immense court Arthur Ashe, où elle a été soufflée en 1h14 par la Belge Greet Minnen (97e mondiale) 6-1 6-1, mardi au premier tour de l’US Open.

Âgée de 43 ans, l’aînée des sœurs Williams, qui a remporté deux fois le Majeur américain (2000 et 2001), n’y a plus atteint le deuxième tour depuis 2019. Ex-No 1 mondiale, elle est actuellement 410e et ne joue que sporadiquement. L’an dernier, sa sœur Serena avait tiré sa révérence au circuit après son élimination en quarts.

AFP

