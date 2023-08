US Open 2023 – Dominic Stricker s’offre un rendez-vous avec Stefanos Tsitsipas Comme à Wimbledon, le Bernois de 21 ans est venu à bout d’Alexei Popyrin (6-3 6-4 3-6 6-3) au 1er tour à Flushing Meadows. C’est son deuxième succès en Grand Chelem. Jérémy Santallo

Dominic Stricker ici lors de sa rencontre du 1er tour de l’US Open contre Alexei Popyrin. Getty Images

D’ordinaire si peu expressif, jamais avec un geste plus haut que l’autre, Dominic Stricker a osé agiter son index avant de le porter à sa tempe. C’est vrai, après tout, ce n’est pas tous les jours que l’on remporte une rencontre en Grand Chelem. À 21 ans, le Bernois avait ouvert son compteur dans la cour des grands cet été, à Wimbledon, et déjà face à Alexei Popyrin (ATP 41). Le 128e joueur mondial a récidivé lundi soir à New York, au 1er tour de l'US Open (6-3 6-4 3-6 6-3) pour s’offrir un rendez-vous de rêve dans deux jours avec le Grec Stefanos Tsitsipas.

Lucide dans ses choix de zone, plus mobile sur sa ligne de fond, Stricker a montré qu’il était indéniablement en train de grandir, dans la lignée de ce qu’il produit depuis quelques semaines maintenant (Gstaad). Pendant deux sets, le protégé de Dieter Kindlmann a évolué en patron sur le court No 14, enchaînant les coups gagnants (30) avec son grand coup droit de gaucher, minimisant ses fautes directes (8), tout en faisant fructifier sa qualité de service (82% de points remportés derrière sa première balle).

C’est simple, pendant une heure et demie, on n’a pas reconnu le Popyrin sacré récemment à Umag (Croatie), aux dépens de Stan Wawrinka en finale. Ni celui qui s’est ensuite hissé en quart de finale du récent Masters 1000 de Cincinnati, lui qui sortait en plus des qualifications. Mais l’Australien de 24 ans, aujourd’hui classé au 41e rang mondial, n’est pas l’un des joueurs qui monte pour rien. Alors quand Stricker a connu sa première baisse de régime passagère, à 3-4 dans le 3e set, Popyrin a bondi sur l’occasion.

À ce moment-là, le champion junior de Roland-Garros 2020 a fait face au spectre de revivre ce scénario alambiqué en cinq sets de Church Road. Mais fort de son expérience londonienne, il n’a jamais paniqué, prenant le service de l’Aussie d’entrée dans le 4e set pour faire la course en tête jusqu’au bout. Mercredi, sans doute sur un plus grand court que le 14, Stricker, qui sort des qualifications, défiera Tsitsipas (7e). Et il aura tout à gagner.

Jérémy Santallo est journaliste au Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu quatre fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

