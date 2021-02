Exécutif de l’UE sous pression – Ursula von der Leyen sommée de s’expliquer La présidente de la Commission européenne promet aux eurodéputés une plus grande transparence sur la signature des contrats de vaccins avec les laboratoires . Léa Marchal, Bruxelles

Critiquée pour les retards de livraison des trois premiers vaccins à l’UE, Ursula von der Leyen s’est engagée à «doper la production». AFP

Ursula von der Leyen était attendue de pied ferme par les eurodéputés ce mercredi. Pendant plus de trois heures, elle a subi une salve de critiques et de réclamations de la part d’élus qui, depuis plusieurs jours, fustigent non seulement son action pour fournir le continent en vaccins, mais aussi sa réaction face aux critiques.

«Nous avons sous-estimé la difficulté liée à la production de masse.» Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

Lors de sa présentation, la présidente de la Commission a admis quelques erreurs: «Nous avons sous-estimé la difficulté liée à la production de masse», a-t-elle déclaré. Alors que les députés attendaient une autocritique plus franche, Ursula von der Leyen s’est plutôt attardée à justifier le déroulement des événements. Elle a rappelé que la production de vaccins était complexe, intégrant «jusqu’à 400 composants et impliquant jusqu’à 100 entreprises». Et d’ajouter qu’un groupe de travail venait d’être créé pour augmenter la production industrielle des vaccins, sous l’autorité du commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton.