Interview cinéma – Ursula Meier: «Je mets du temps à macérer mes films» Après «Home» et L’enfant d’en haut», la cinéaste franco-suisse a pris son temps pour réaliser «La ligne», qui se déroule de nouveau en Valais. Pascal Gavillet

Cette ligne qui coupe une famille en deux. FilmCoopi

Retour en Valais, à la fiction, au cinéma, pour une cinéaste franco-suisse dont «La Ligne» est seulement le troisième long métrage. Une histoire de famille, un affrontement violent entre une mère et sa fille aînée, opposition qui va jusqu’à un point de non-retour. Le siège de cette hystérie se situe dans l’un des endroits les plus calmes du monde, soit le Haut-Lac, région du Valais généralement épargnée par le bruit et la fureur. Du conflit dont il est question ici, on saura finalement peu de choses.