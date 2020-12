Ski alpin – Le rêve d’Urs Kryenbühl brisé par un Autrichien Le Schwytzois de 26 ans était en tête de la descente de Val-d’Isère avant qu’Otmar Striedinger ne le devance de.. cinq centièmes! Course de fou dans la station française! Renaud Tschoumy

Urs Kryenbühl croyait bien tenir sa première victoire en Coupe du monde…. keystone

Urs Kryenbühl était en train de créer la sensation à Val-d’Isère et se dirigeait vers la première victoire en Coupe du monde de sa carrière: meilleur Suisse de la dernière séance d’entraînement vendredi, le Schwytzois de 26 ans, porteur du dossard 14, avait en effet signé le meilleur chrono de la descente de ce dimanche, après le passage des 25 premiers concurrents. Mais il a été devancé, à la surprise générale aussi, par l’Autrichien Otmar Striedinger, dossard 26, qui l’a précédé de cinq petits centièmes!

Après le passage des 35 premiers concurrents, Striedinger mène donc le bal devant Kryenbühl et le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, troisième à 14 centièmes. Triple vainqueur du globe de cristal de descente, Beat Feuz est pour l’instant cinquième (+0’’31).

La performance suisse aurait pu être plus aboutie encore, si l’on songe que Mauro Caviezel, vainqueur du super-G de samedi, s’est pris une porte en pleine figure alors qu’il avait un excellent temps intermédiaire – il a traîné le tissu accroché à sa chaussure gauche pendant plusieurs secondes et occupe pour l’instant la 14e place, à égalité avec Ralph Weber. Niels Hintermann semblait lui aussi parti pour la gloire, puisqu’il possédait 22 centièmes d’avance sur le vainqueur au 5e temps intermédiaire, avant de partir à la faute (sans mal) sur une vague de terrain.

On trouve plus loin Carlo Janka (16e à 0’’88) et Marco Odermatt (25e à 1’’42).

