Les régulateurs de la centrale d’urgence du 144 traitent entre 250 et 300 appels par jour. Pour évaluer l’urgence d’une situation et envoyer les secours adaptés, ils travaillent à l’aveugle, en se basant sur leur solide expérience – ils sont infirmiers ou ambulanciers – et les informations transmises par l’appelant.

Depuis septembre, ils ont retrouvé une part de vision grâce à l’œil des smartphones: dans certaines situations, le régulateur envoie un SMS à l’appelant, ce qui permet d’enclencher la caméra du téléphone. Utile pour évaluer l’ampleur d’une plaie, la gravité de l’état d’un enfant, voire guider un accouchement, entre autres.

À Genève, précurseur en Suisse, la vidéo permet de détecter près de 7% d’urgences vitales qui ne l’auraient pas été sans cet outil. Une révolution des pratiques est en marche, selon le responsable du 144, Robert Larribau.

D’autres moyens seront en effet bientôt utilisés pour mesurer les fréquences respiratoire et cardiaque, grâce à la vidéo et à l’intelligence artificielle (IA). Les pacemakers et les montres connectées pourraient aussi devenir sources d’information.

Les apports des nouvelles technologies semblent indéniables. Face à leur prolifération, l’enjeu sera de discerner la plus-value du gadget. Par exemple, les tutoriels vidéos à envoyer sur le téléphone en cas d’arrêt cardiaque ou d’étouffement du nourrisson sont-ils vraiment pertinents? Il faudra également faire évoluer le rôle du régulateur en gardant en tête que certaines compétences – écouter, rassurer, s’inspirer de l’expérience du terrain pour évaluer un degré d’urgence notamment – ne sont pas forcément remplaçables par la technologie. Le responsable du 144 vise un usage éclairé de ces nouveaux moyens. Il rappelle que leur utilité est validée par des études avant leur généralisation et qu’ils restent avant tout une aide à la décision.

