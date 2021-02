Droit de vote des femmes – Unterbäch, le Grütli de la femme suisse Ce 7 février 2021, on fêtait les 50 ans du droit de vote des femmes. L’occasion de revenir sur un moment fort de cette lutte. En 1957, Katharina Zenhäusern glissait ainsi son bulletin de vote dans l’urne fédérale et même le «New York Times» avait fait le déplacement pour assister à ce geste de désobéissance civile dans une petite commune du Haut-Valais. Julien Pidoux

Les deux stars de ce jour de mars 1957: Katharina Zenhäusern et l’urne de vote fédérale. Keystone

«Je me souviens du 3 mars 1957 – j’avais 6 ans. Les rues étaient très animées, il y avait des journalistes, des cameramen et même le New York Times était venu à Unterbäch pour cette journée extraordinaire.» 64 ans plus tard, Germaine Zenhäusern se rappelle surtout à quel point, ce jour-là, sa mère était le centre de l’attention. De tout le village, de toute la Suisse, mais aussi de New York et du monde, donc.

Un acte symbolique fort pour l’avancée du suffrage féminin, qui a eu lieu non pas à Zurich ou Genève, mais à Unterbäch, 400 habitants à peine. Keystone

Car ce jour-là, à Unterbäch, comme dans le reste du pays, on vote sur l’instauration éventuelle d’un service civil obligatoire pour les femmes. Enfin, on ne vote pas: seuls les hommes majeurs du pays se rendent aux urnes – forcément.