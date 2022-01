Basketball – Union Neuchâtel humilié par Spinelli Massagno Hormis une petite réaction d’orgueil après la mi-temps, les Neuchâtelois n’ont jamais existé en demi-finale de la SBL Cup (93-59), samedi, face à l’armada tessinoise. Jérémy Santallo

Le résumé de la rencontre entre Massagno et Neuchâtel. Swiss Basketball

On attendait tellement mieux de cette séduisante équipe neuchâteloise – sans Yoan Granvorka, blessé –, qui enchante les salles de SB League depuis maintenant quelques semaines. Mais samedi, lors de la première demi-finale du final four de la SBL Cup du côté de Montreux, à la salle du Pierrier, Union n’a pas pesé lourd – et encore – face à Spinelli Massagno, humilié 93-59.

Dauphins de Fribourg en championnat, les Tessinois sont parfaitement entrés dans ce match, pilonnant la raquette de Neuchâtel – deux fautes en moins de deux minutes pour le pivot Daniel Giddens – pour signer un impeccable 10/10 aux lancers francs. Perdus sur la défense des pick and roll, les joueurs d’Union – et le fantôme de Dominic Morris – étaient déjà menés 27-17 à la fin du 1er quart-temps.

«Ce n’est pas possible de montrer ça» Selim Fofana

Sorti du banc, Noé Anabir a ensuite fait beaucoup de bien à sa formation avec cinq points d’affilée mais comme son coéquipier Selim Fofana – contre Vernon Taylor –, l’ailier a été impuissant lorsqu’il s’est retrouvé au poste bas face à la montage Uros Nikolic (39-27). C’est le moment qu’a choisi son coach, Mitar Trivunovic, pour prendre un temps mort. Mais cela n’a pas du tout eu l’effet escompté sur ses joueurs…

Après celui-ci, Bryan Colon et ses partenaires ont perdu quatre ballons et sont restés muets pendant six minutes avant la mi-temps. Et sur la défense de zone mise sur pied par Trivunovic, Dusan et Marko Mladjan se sont régalés derrière l’arc et ont creusé l’écart (49-27). «On n’est pas dedans, on ne joue pas ensemble et on les laisse tirer à 3 points. Ce n’est pas possible de montrer ça», pestait Selim Fofana.

Réaction d’orgueil

Le meneur d’Union pensait sûrement que cela ne pouvait pas être pire mais au début du 3e quart-temps, l’écart est monté jusqu’à 60-32. Cette fois, le temps mort a été salvateur pour Neuchâtel. Bryan Colon a marqué un tir à mi-distance et est monté en intensité en défense. Dans son sillage, Selim Fofana et Kilian Martin ont pris confiance et après un joli partiel de 20 à 5, l’espoir était – un peu – de retour (65-52).

Le pivot de Massagno Juwann James, annoncé très incertain car touché au pied – il a finalement joué 15 minutes – a toutefois vite mis fin à tout suspense au début d’un 4e quart-temps qui a viré au cauchemar pour les Neuchâtelois (93-59). Spinelli Massagno, qui n’a encore jamais gagné la SBL Cup, affrontera dimanche le vainqueur de l’autre demi-finale entre Fribourg Olympic et les Lions de Genève (19h).

Spinelli Massagno – Union Neuchâtel 93-59 (49-27) Afficher plus Salle du Pierrier à Clarens (Montreux). 1510 spectateurs. Arbitres: MM. Clivaz, Tagliabue et Demierre. Massagno: Taylor (16), Williams (11), D. Mladjan (12), M. Mladjan (14), Nikolic (15); Kovac (9), James (9), Martino (5), Tanackovic (2). Entraîneur: Robbi Gubitosa. Neuchâtel: Colon (6), Fofana (15), Popovic (5), Martin (13), Giddens (2); Morris (9), Anabir (9), Timberlake (0), Gräser (0), Mehic (0), Chokoté (0), Caputo (0). Entraîneur: Mitar Trivunovic.