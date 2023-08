Élections nationales – Unie, la droite genevoise espère prendre l’avantage à Berne Les partis viennent de déposer leurs listes de candidats pour les élections fédérales. Pour la première fois depuis 1987, toute la droite est apparentée. Marc Bretton

Les douze sièges genevois seront ardemment disputés cet automne. DR

«En apparentant nos listes, nous espérons augmenter notre poids politique», résume le président du Centre Jacques Blondin. «Selon nos calculs, la droite pourrait remporter entre six et huit sièges au Conseil national, entre un et deux au Conseil des États.»